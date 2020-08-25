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    160 детям из малообеспеченных семей вручили портфели с канцелярскими товарами в столице

    25 Августа 2020, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акция «Соберем ребенка в школу» проводится в городе Нур-Султане ежегодно с 2003 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В рамках реализации проекта «Дорога в школу» 160 детям из малообеспеченных семей вручили школьные рюкзаки с канцелярскими товарами. Акцию инициировал Женский совет Союза промышленников и предпринимателей «Ел тірегі» при поддержке Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в РК совместно с управлением внутренней политики г. Нур-Султана.


    Торжественное мероприятие состоялось в акимате района Сарыарка.

    С приветственным словом к будущим первоклассникам и их родителям обратились депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Союза промышленников и предпринимателей «Ел тірегі» Нуржан Альтаев, временный поверенный по делам ОАЭ в РК г-н Аммар Аль Брейки, председатель Женского совета союза «Ел тірегі» Ханзада Балтаева. Спикеры отметили особый труд родителей для достижения детьми успехов в учебе, а также выразили добрые пожелания.

    Будущим первоклассникам подарили рюкзаки, укомплектованные канцелярскими товарами. Тем, кто не смог лично присутствовать на торжественном мероприятии, ранцы будут переданы позднее.


    Напомним, акция «Соберем ребенка в школу» проводится акиматом города Нур-Султана ежегодно с 2003 года в преддверии 1 сентября. Детям-сиротам, из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей, из неполных и многодетных семей, из семей, пострадавших в результате пожара и попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, детям с ограниченными возможностями, детям, которых воспитывают матери-одиночки, отцы-одиночки, помогают собрать канцелярские товары и школьные принадлежности к новому учебному году.

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    Образование Благотворительность Социальная поддержка Акимат НПО Общество
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