160 детям из малообеспеченных семей вручили портфели с канцелярскими товарами в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акция «Соберем ребенка в школу» проводится в городе Нур-Султане ежегодно с 2003 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В рамках реализации проекта «Дорога в школу» 160 детям из малообеспеченных семей вручили школьные рюкзаки с канцелярскими товарами. Акцию инициировал Женский совет Союза промышленников и предпринимателей «Ел тірегі» при поддержке Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в РК совместно с управлением внутренней политики г. Нур-Султана.





Торжественное мероприятие состоялось в акимате района Сарыарка.

С приветственным словом к будущим первоклассникам и их родителям обратились депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Союза промышленников и предпринимателей «Ел тірегі» Нуржан Альтаев, временный поверенный по делам ОАЭ в РК г-н Аммар Аль Брейки, председатель Женского совета союза «Ел тірегі» Ханзада Балтаева. Спикеры отметили особый труд родителей для достижения детьми успехов в учебе, а также выразили добрые пожелания.

Будущим первоклассникам подарили рюкзаки, укомплектованные канцелярскими товарами. Тем, кто не смог лично присутствовать на торжественном мероприятии, ранцы будут переданы позднее.





Напомним, акция «Соберем ребенка в школу» проводится акиматом города Нур-Султана ежегодно с 2003 года в преддверии 1 сентября. Детям-сиротам, из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей, из неполных и многодетных семей, из семей, пострадавших в результате пожара и попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, детям с ограниченными возможностями, детям, которых воспитывают матери-одиночки, отцы-одиночки, помогают собрать канцелярские товары и школьные принадлежности к новому учебному году.



