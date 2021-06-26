Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    16 жамбылских акынов состязались в красноречии

    26 Июня 2021, 02:38

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В самом отдаленном и суровом Мойынкумском районе состоялся айтыс акынов в рамках программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Песенно-поэтическое состязание, в котором участвовали 16 акынов Жамбылской области, проходило в районном Доме культуры.

    Областной айтыс акынов «Құтқа толы Хан тауының қойнауы, Мойынқұмым – Жаз атамның жайлауы» был посвящен 30-летию Независимости республики, 175-летию со дня рождения Жамбыла, 125-летию со дня рождения Героя социалистического труда Жазылбека Куанышбаева.

    Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику «Жаз ата».

    Как рассказали в региональной службе коммуникаций, импровизаторы воспели историю родного края, вспомнили о лишениях на пути к независимости, восхваляли единство народа и процветание страны.

    По итогам конкурса Гран-при завоевал Канат Мырзахан из Жуалынского района.

    Первое место занял Габит Есдаулетов из Мойынкумского района. Второе место за молодыми акынами из Байзакского и Рыскуловского районов Дарханом Абдиманатом и Асхатом Кылышбеком.

    Призовое третье место досталось уроженцам Жуалынского района Дидару Апбасову и Нурлыбеку Курманову, а также Медеу Мырзатаю и Толеби Танирбергену из Тараза.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Культура Рухани жаңғыру Регионы Казахстана Общество 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски