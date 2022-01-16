16 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1965) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, правоведение (1987).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник, ученый секретарь Института философии и права, государства и права Академии наук Казахстана (1991-1992); советник председателя, заместитель заведующего отделом в аппарате Верховного Совета РК (1992-1994); консультант, завсектором, заместитель заведующего, первый заместитель заведующего, заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы, судебной системы, государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (1994-2000); первый заместитель министра юстиции РК (2000-2002); заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (2002-2004); заведующий отделом законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК (2004-2008); заведующий государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (02.2008-10.2008), заместитель руководителя Администрации Президента РК (2008-2015); министр по делам государственной службы РК (2015-2016); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2016-2018); председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан (2018-2021).

Награжден: орденом «Құрмет» (2005); медалью «Ерен еңбегі үшін» (1999), пятью юбилейными медалями; Почетной грамотой РК (1993).

назад (1966) родился- советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Чехии.

Родился в Саратовской области (РФ). Окончил Саратовский политехнический институт (1990); курсы МБРР по макро- и микроэкономике (1995), инженер-экономист; Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997); курсы по стратегическому планированию для высших должностных лиц Гарвардского университета (1997); курсы по технологиям производства углеводородов в экологически хрупких системах (Аляска) (1998); курсы для высоких должностных лиц по управлению предприятиями в области телекоммуникаций (Япония) (1998); Школу менеджмента имени А. Слоуна Массачусетского университета, магистр делового администрирования (2006).

Трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола СарПТИ (1988-1989); бухгалтер, начальник отдела Александрово-Гайского автотранспортного эксплуатационного предприятия (1990-1994); главный специалист, заведующая отделом Уральской городской администрации (1994-1995); заместитель заведующего отделом промышленности и финансов Западно-Казахстанской областной администрации (1995); исполнительный директор Западно-Казахстанского представительства ДБФ «Бобек» (1995-1996); главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента стратегического планирования и координации Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1997-1999); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (1999-2000); заведующий секретариатом Совета Безопасности РК (2001-2002); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2003); председатель Агентства РК по связям и информатизации (2003-2004); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (01.2007-09.2007); управляющий директор АО «Холдинг «Самрук» (2007-2008); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2008-2009); советник заместителя председателя правления АО «ФНБ «Самрук Казына», советник министра иностранных дел РК (2009-2012); заместитель акима Мангистауской области (2012-2013); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК (2013-2014); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» (2017-2021).

назад (1977) родился- вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1998); Казахский национальный аграрный университет (2002).

Трудовая деятельность: инженер первой категории АО «Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта «Казгипрожелдортранс» (1999-2000); ведущий инженер филиала АО «Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта «Казгипрожелдортранс» (2000-2001); руководитель проектов ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (2001-2006); ведущий инженер-проектировщик отдела системного анализа и бизнес планирования управления разработки информационных систем АО «Центр информатизации финансовых систем» (2006-2007); главный специалист департамента по созданию ИКТ-подразделений государственных органов, главный менеджер ИКТ-процессов Программы по функционированию ИКТ-подразделений государственных органов, заместитель директора центра компетенций, директор центра компетенций в АО «Национальные информационные технологии» (2007-2010); директор департамента развития информационно-коммуникационных технологий, управляющий директор АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2010-2012); первый заместитель, заместитель генерального директора РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (2012-2016); вице-президент, первый вице-президента, президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» (2016-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

назад (1977) родился- первый заместитель прокурора Павлодарской области.

Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение (1998); Прикаспийский университет инжиниринга и новых технологий, муниципальное управление (2015); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, магистр делового администрирования (2020).

Трудовая деятельность: помощник прокурора г. Кызылорды (1998); старший прокурор отдела Целинной транспортной прокуратуры; старший помощник Целинного транспортного прокурора по кадрам; прокурор отдела, старший прокурор отдела, начальник отдела по надзору за законностью в социальной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; прокурор г. Актау Мангистауской области; прокурор района «Есиль» г. Нур-Султана; заместитель прокурора Кызылординской области; первый заместитель прокурора Кызылординской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

назад (1983) родился- вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Родился в г. Туркестан Южно-ой (ныне – Туркестанской) области. Окончил Международный казахско-турецкий университет им Х.А. Яссауи, инженер-программист.

Трудовая деятельность: программист АО «НАТ Казахстан» (2006-2007); главный программист, и.о. начальника отдела разработки ПО в АО «НАТ Казахстан» (2007-2009); заместитель директора департамента развития и разработки ПО АО «Национальные информационные технологии» (2009-2011); директор департамента развития и разработки ПО, директор департамента развития Е-лицензирование (2011-2014); директор по развитию АРМ государственных органов (2014-2015); заместитель председателя правления по электронным услугам и сервисам АО «Национальные информационные технологии» (2015-2017); заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2020); заместитель председателя правления АО «НИТ» (01.2021-02.2021); генеральный директор частной компании (07.2021-11.2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.