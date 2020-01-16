16 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1965) родился- председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1987), правоведение.

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник, ученый секретарь Института философии и права, государства и права Академии наук Казахстана (1991-1992); советник председателя, заместитель заведующего отделом в аппарате Верховного Совета РК (1992-1994); консультант, завсектором, заместитель заведующего, первый заместитель заведующего, заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы, судебной системы, государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (1994-2000); первый заместитель министра юстиции РК (2000-2002); заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (2002-2004); заведующий отделом законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК (2004-2008); заведующий государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (02.2008-10.2008), заместитель руководителя Администрации Президента РК (2008-2015); министр по делам государственной службы РК (2015-2016); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2016-2018).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.

Награжден: орденом «Құрмет» (2005); медалью «Ерен еңбегі үшін» (1999), пятью юбилейными медалями; Почетной грамотой РК (1993).





назад (1966) родился- заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest».

Родился в Саратовской области (РФ). Окончил Саратовский политехнический институт (1990); курсы МБРР по макро- и микроэкономике (1995), инженер-экономист; Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997); курсы по стратегическому планированию для высших должностных лиц Гарвардского университета (1997); курсы по технологиям производства углеводородов в экологически хрупких системах (Аляска) (1998); курсы для высоких должностных лиц по управлению предприятиями в области телекоммуникаций (Япония) (1998); Школу менеджмента имени А. Слоуна Массачусетского университета, магистр делового администрирования (2006).

Трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола СарПТИ (1988-1989); бухгалтер, начальник отдела Александрово-Гайского автотранспортного эксплуатационного предприятия (1990-1994); главный специалист, заведующая отделом Уральской городской администрации (1994-1995); заместитель заведующего отделом промышленности и финансов Западно-Казахстанской областной администрации (1995); исполнительный директор Западно-Казахстанского представительства ДБФ «Бобек» (1995-1996); главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента стратегического планирования и координации Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1997-1999); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (1999-2000); заведующий секретариатом Совета Безопасности РК (2001-2002); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2003); председатель Агентства РК по связям и информатизации (2003-2004); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (01.2007-09.2007); управляющий директор АО «Холдинг «Самрук» (2007-2008); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2008-2009); советник заместителя председателя правления АО «ФНБ «Самрук Казына», советник министра иностранных дел РК (2009-2012); заместитель акима Мангистауской области (2012-2013); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК (2013-2014); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017).

На занимаемой должности - с апреля 2017 года.





назад (1977) родился- первый заместитель прокурора Кызылординской области.

Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение.

Трудовая деятельность: помощник прокурора г. Кызылорда (1999); прокурор отдела, старший прокурор отдела, начальник отдела по надзору за законностью в социальной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; прокурор г. Актау Мангистауской области; прокурор района Есиль г. Нур-Султан; заместитель прокурора Кызылординской области.

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.