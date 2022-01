16 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день религии

Отмечается в мире ежегодно в третье воскресенье января по инициативе Организации Объединенных Наций. Основная задача Всемирного дня религии - привлечь внимание к тому факту, что в основе религий мира лежит гармония духовных принципов, и подчеркнуть роль религии в объединении человечества.

Организаторы (которые, кстати, являются последователями различных религий) призывают людей к межконфессиональному диалогу, в ходе которого нужно концентрироваться не на различиях между религиями, а на их общих чертах. Благодаря этому диалогу разнообразие религий в мире станет инструментом для объединения людей, а не поводом для раздора.

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)

Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. Учрежден был по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

Основная задача - популяризация зимних видов спорта среди детей и подростков от 4 до 14 лет. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Всемирный день «Битлз» (World Beatles Day)

Отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба The Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. Правда, тогда участники «великолепной четверки» выступали по-отдельности - Джон Леннон в составе группы The Quarrymen, а Ринго Старр - в составе ансамбля Eddie Clayton Skiffle Group. Но в 1961 году музыканты объединились и вышли на сцену клуба в составе группы под названием The Beatles. Тогда в состав коллектива вошли Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился ещё один будущий «битл» - Ринго Старр.

СОБЫТИЯ

В 1992 году Королевство Швеция признало государственную независимость Республики Казахстан, а 7 апреля этого же года между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Первый в истории официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Королевство Швеция состоялся 25-26 октября 2004 года.

В 1993 году был принят Закон РК «О государственной границе Республики Казахстан», регулирующий общественные отношения в области защиты государственной границы Республики Казахстан.

Государственная граница Республики Казахстан - линия и проходящая по ней вертикальная плоскость, определяющие пределы территории Республики Казахстан (суши, вод, недр, воздушного пространства) и пространственный предел действия государственного суверенитета Республики Казахстан.

В 2006 году ученые Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева (КазНТУ) создали уникальный аппаратно-программный комплекс по исследованию содержания различных веществ в тканях и клетках человека. Данный автоматизированный комплекс многократно увеличивает скорость и поднимает на более высокий уровень качество медицинской диагностики.

В 2008 году в Алматы возле здания Академии наук Казахстана прошла торжественная церемония открытия памятника известному ученому, академику Алькею Маргулану.

Алькей Хаканович Маргулан (1904-1985) - выдающийся ученый-энциклопедист, действительный член Всесоюзного географического общества, академик АН КазССР, автор многочисленных научных трудов, своими научными открытиями подтвердил, что Казахстан не только страна кочевников, но и имеет богатую оседлую культуру, о чем свидетельствуют археологические находки древних городищ.

В 2013 году в целях укрепления дипломатических отношений Республики Казахстан с Королевством Швеция в городе Стокгольм было открыто Посольство Республики Казахстан.

В 2013 году ТОО «Samruk-Green Energy» (100% дочерняя организация АО «Самрук-Энерго») стало первой казахстанской компанией, вступившей в Европейскую ассоциацию ветроэнергетики (European wind energy association (EWEA).

В 2014 году немецкое книжное издательство Lambert Academic Publishing издало книгу старшего преподавателя кафедры педагогики Павлодарского педагогического института Бауржана Нурумова «Особенности развития эстетических ценностей школьников». Книга была включена в «Немецкий книжный каталог» национальной библиотеки с правом распространения в странах Европы и США.

В 2015 году город Алматы стал столицей исламской культуры в рамках Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Торжественное вручение ключей от столицы исламской культуры состоялось в столице Кыргызстана - Бишкеке.

В 2015 году Шымкент подал заявку в ЮНЕСКО для подтверждения своего 2200-летия.

Заявка в ЮНЕСКО подана на основании резолюции, которая была подписана по итогам международной конференции «Шымкент - 2200-летняя история» с участием ученых из Казахстана, Франции, Канады, Бельгии, Англии, России, а также представителей ЮНЕСКО. Если на мировом уровне будет признано 2200-летие, то Шымкент станет самым древним городом Казахстана.

В 2016 году по инициативе Китая в целях преодоления инфраструктурных ограничений экономического развития стран азиатского региона был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), уставный капитал которого составил 100 млрд долларов. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техническая помощь.

Соглашение об учреждении АБИИ было подписано представителями 57 стран-учредителей банка, среди которых и Казахстан.

В 2017 году в Абу-Даби во время Всемирного саммита «Энергия будущего» (World Future Energy Summit) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян совместно вручили Международную премию «Zayed Future Energy Prize» школьникам из Австралии (Huanville Highschool) и Индонезии (Green Bali School). Лауреаты награждены за вклад в защиту окружающей среды, развитие возобновляемой энергии.

В 2018 году в селе Вятское Ярославской области РФ на здании местной школы установлена мемориальная доска в память о Герое Советского Союза снайпере Алие Молдагуловой. Девушка была эвакуирована в Вятское вместе с детским домом из блокадного Ленинграда в 1942 году, прожила здесь семь месяцев и училась в местной школе.

В 2019 году в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» казахстанских авторов перевели на шесть языков. В Алматы прибыли переводчики, литераторы и представители переводческих и издательских организаций Великобритании, Испании, Франции, России и Китая, которые принимали участие в переводе и публикации книг.

Задача проекта - познакомить мир с современной казахстанской литературой, музыкальным и изобразительным искусством, хореографией, кино и театром.

В 2021 году казахстанский актер Данияр Алшинов получил награду в номинации «Лучший драматический актер» за фильм «Бой Атбая» на международном конкурсе IMDb в Нью-Йорке.

The best actor award - New York - международный конкурс IMDb с ежегодным показом, отмечающим актеров со всего мира. Главная миссия - признавать таланты и награждать лучших актеров независимого кино. Только лучшие фильмы отбираются жюри в течение года для ежегодного показа в Нью-Йорке.