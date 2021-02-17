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    16 тысяч НПО активно работают в Казахстане

    17 Февраля 2021, 12:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча с представителями неправительственных организаций на тему «Роль гражданского сектора в проведении года 30-летия Независимости» состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основной целью встречи является обсуждение предложений по проведению 30-летия Независимости с участием лидеров общественных организаций.

    В ходе встречи вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов рассказал о роли неправительственных организаций в нашей стране.

    «Одним из важнейших достижений независимости является профессиональное, активное и независимое сообщество неправительственных организаций. Это задача, которая все 30 лет находится в поле зрения государства. На заре независимости в стране работала лишь пара десятков НПО, а сегодня уже трудно представить сферу, оставшуюся без внимания гражданской инициативы. В стране активно работают 16 тысяч НПО. Всего зарегистрировано более 22 тысяч общественных организаций», - сказал в своем слове вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов.

    Он также отметил, что в гражданском секторе заняты порядка 24 тысяч человек, из них 9% НПО работают в сфере молодежной политики и детских инициатив, 34% - в сфере поддержки социально уязвимых слоев населения, в сфере образования и науки, спорта и физической культуры, 16% - в сфере пропаганды здорового образа жизни и защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 9% - в сфере решения гендерных проблем, охраны окружающей среды и развития культуры и искусства.

    «Количественно структура НПО отражает проблематику, которая наиболее волнует наших граждан. В этом плане мы рассматриваем неправительственный сектор как сообщество единомышленников, чья энергия и способность выступает катализатором позитивных изменений в стране. Это особенно важно в нынешний юбилейный год», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    НПО Другие государственные органы Общество 30 лет Независимости
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