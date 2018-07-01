16 тысяч актюбинцев трудоустроены с начала года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 19 тысяч актюбинцев были охвачены активными мерами занятости, в том числе, 16 тысяч человек были трудоустроены с начала 2018 года. Всего на реализацию госпрограммы продуктивной занятости регион выделит в этом году 7,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Об этом на совещании в акимате сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Кайрат Утаров.

В рамках первого направления программы около 2 тысяч актюбинцев направили на краткосрочные курсы обучения наиболее востребованным на рынке труда профессиям. Из них 564 человека уже завершили обучение и нашли работу.

«Один из ключевых поручений Главы государства - обеспечение продуктивной занятости населения. Согласно статданным, безработица по области сегодня остается на уровне прошлого года - 4,8 %. Необходимо усилить работу по созданию новых рабочих мест. При этом упор должен быть сделан на создании постоянных рабочих мест», - подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев.

С сентября более тысячи человек начнут обучаться на бесплатной основе в колледжах. Аким области подчеркнул, что приоритет при наборе на бесплатное обучение в колледжи должен быть отдан не поступившим в ссузы и вузы выпускникам 9-11 классов школ и членам малоимущих семей.

В рамках развития массового предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» обучились около 800 человек, 182 из них (в том числе 170 сельчан) успешно защитили свои проекты и получили микрокредиты на общую сумму 806 млн тенге. Безвозмездные гранты на реализацию инновационных бизнес-проектов выделены 18 гражданам на общую сумму 40 млн тенге.