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    16 титулованных европейских кинокартин смогут увидеть казахстанские зрители

    4 Ноября 2019, 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 лучших фильмов стран Европейского Союза будут представлены на кинофестивале в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов фестиваля.

    Европейский кинофестиваль пройдет с 5 по 7 ноября 2019 года в Алматы. В этом году будут представлены 16 фильмов стран Европейского Союза, являющихся обладателями престижных международных премий в области кинематографии. В ходе фестиваля также состоятся эксклюзивные мастер-классы и пресс-конференции от европейских режиссеров.

    Все представленные фильмы являются победителями престижных международных кинопремий, в том числе лауреат 3 премий Сезар - «Мелкий фермер», лауреаты премий Давид ди Донателло – «Чамбра», «Порок надежды», обладатель гран-при Недели критики Каннского кинофестиваля – «Диамантино», обладатель специального приза жюри Фестиваля в Локарно – «Рэй и Лиз», обладатель премии Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль – «Святой Георгий», победители в номинации лучшей режиссуры Фестиваля в Карловых Варах – «Черта», «Зимние мухи», а также многочисленные лауреаты кинофестивалей Sundance, Бухареста, Словении, Словакии, Монреаля, Токио.

    5 ноября Фестиваль откроет картина «Я здесь» (Mellow Mud). Фильм cнят именитым латвийским режиссером Ренарсом Вимбой и является обладателем множества престижных наград, среди них – «Хрустальный медведь» за лучший художественный фильм категории «14plus» Берлинского международного кинофестиваля, премия Латвийского национального кинофестиваля в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса». Это история взросления, которую пронизывают мотивы одиночества, разочарований и испытаний первой любви.

    6 ноября состоятся тематические мастер-классы для кинематографистов и всех желающих от режиссеров Ренарса Вимбы (Латвия) и Каролин Тирион (Бельгия) по методике кинопроизводства, питчинга и документалистики. Семинары состоятся в здании Университета Туран (Алматы, улица Сатпаева, 16).

    7 ноября фестиваль закроет документальный фильм «Мбудха: по следам шимпанзе» Каролин Тирион. Этот фильм рассказывает историю экспедиции Анны Лодисуа в Демократическую Республику Конго, чтобы вернуть доказательства присутствия богатого и редкого биоразнообразия, которое нуждается в защите.

    В церемонии открытия 5 ноября примут участие посол Европейского Союза в Казахстане Свен-Олов Карлссон, режиссер Ренарс Вимба (Латвия), режиссер Каролин Тирион (Бельгия), главная героиня фильма «Мбудха» Энн Лодисуа.

    Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Вход на все показы – бесплатный.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Культура Евросоюз
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