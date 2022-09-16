16 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

74 года назад (1948) родился АБАЙДИЛЬДИН Талгатбек Жамшитович - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Акмолинской области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая, учитель математики (1974); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, политолог (1993).

Трудовая деятельность: токарь (1966); заместитель председателя профкома КазПИ, инструктор, комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1974-1980); заведующий отделом Калининского райисполкома, заведующий отделом райкома, заместитель заведующего отделом Алма-Атинского горкома партии (1980-1988); инструктор, политорганизатор ЦК Компартии Казахстана (1988-1991); референт, старший референт отдела по связям с религиозными организациями, консультант отдела политического анализа Аппарата Президента и Кабинета Министров, государственный инспектор главной контрольной инспекции при Президенте Республики Казахстан (1991-1993); член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1993-1995); государственный инспектор организационно-контрольного отдела аппарата администрации Президента Республики Казахстан (1995-1997); заместитель акима Кокшетауской области (03.1997-05.1997); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (1997-2003); аким Восточно-Казахстанской области (2003-2004); советник Президента Республики Казахстан (2004-2005); вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан (03.2005-11.2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (с 2005 года).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006), орденом Содружества Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2015); пятью медалями; грамотой Верховного совета Казахской ССР.

73 года назад (1949) родился ДЖАКУПОВ Кабибулла Кабенович - государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Уральской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1972); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1989).

Трудовая деятельность: монтер Казталовского районного узла связи (1966); главный инженер, начальник ПМК треста «Уральсксельстрой» (1972-1977); главный инженер «Облмежколхозстроя» Уральской области (1977-1978); главный инженер треста «Уральскколхозстрой» (1977-1981); заместитель председателя Уральского горисполкома (1981-1983); председатель промышленного райисполкома г. Уральск (1983-1987); первый секретарь Ленинского райкома Компартии Казахстана г. Уральск (1987-1988); второй секретарь Уральского горкома Компартии Казахстана (1988-1989); председатель Уральского городского Совета народных депутатов (1989-1992); глава Уральской городской администрации (1992-1993); глава Западно-Казахстанской областной администрации (1993-1995); аким Западно-Казахстанской области (1995-2000); первый вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001-2003); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан - представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан (2003-2004), представитель Правительства в Сенате Парламента Республики Казахстан (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2012-2014); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2020).

Награжден орденами «Құрмет» (1999), «Парасат» (2009), «Барыс» 2-й ст. (2015), Святого князя Даниила Московского 2-й ст.; тремя медалями.

54 года назад (1968) родился ЕРУБАЕВ Серик Сарсенович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в г. Атырау. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова.

Трудовая деятельность: мастер по обучению водителей Гурьевского областного совета Союза водителей Казахстана (1991-1993); генеральный директор ТОО «Атырау Констракшн Сервисез ЛТД» (1993-2006); депутат, секретарь Атырауского городского маслихата III, IV и V созывов (2003-2016); генеральный директор ТОО «Атырау Констракшн Сервисез ЛТД» (2008-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008г.), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2019), «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» (2015), «Ветеран военно-морского флота» Москва, Тихоокеанский флот (2016), «Атырау облысы маслихаттарына 25 жыл» (2020).

49 лет назад (1973) родился ВИНОКУРОВ Александр Николаевич - олимпийский чемпион, профессиональный велогонщик, заслуженный мастер спорта РК по велоспорту, победитель Олимпиады-2012 в Лондоне.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил факультет физической культуры Северо-Казахстанского государственного университета, преподаватель физической культуры.

Трудовая деятельность: с 1996 года - член национальной сборной РК по велоспорту; с 1998 года - член велокоманды Casino-AG2R; с 2000 года - член велокоманды Team Deutsche Telecom (с 2002 года - Team Telecom, с 2004 года - T-Mobile Team); с 2005 года выступал за испанский клуб «Либерти Сегурос»; с 2006 года выступал за велоклуб «Astana» РК.

Чемпион Азиатских игр в командной гонке на шоссе (1994); серебряный призер Олимпийских игр в групповой гонке (2000); победитель многодневной велогонки «Париж - Ницца» (2002-2003), этапов «Тур де Франс» (2002-2003), этапа Кубка мира «Amstel Gold Race» (2003), «Тур Швейцарии» (2003), престижной однодневной велогонки «Льеж - Бостон - Льеж» (2005, 2010); бронзовый призер чемпионата мира в индивидуальной гонке (2004, 2006).

Многократный победитель национального чемпионата РК. Серебряный призер чемпионата Азии в индивидуальных и групповых гонках (2009); победитель в генеральном зачете велогонки Vuelta a Espana (2006); победитель однодневной гонки в командном составе «Льеж-Бастонь-Льеж» (2010); победитель гонки «Тур дель Третино» (2010); победитель 13-го этапа «Тур де Франс» (2010). Награжден орденами «Парасат» (2000), «Барыс» II степени (2006).

40 лет назад (1982) родился АБДУЛЛИН Толеген Турсынович - председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Павлодар. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, инженер-строитель; Финансовую академию, магистр экономики и бизнеса.

Трудовая деятельность: мастер автодорожного моста в ДЭУ-62 Павлодарского областного филиала РГП «Казахавтодор» (2004-2005); работа на различных должностях в Павлодарском филиале РГП «Казахавтодор» (2005-2011); начальник отдела госзакупок, директор Акмолинского областного филиала РГП «Казахавтодор» (2011-2014); руководящие должности в АО НК «КазАвтоЖол», г. Астана (2014-2019); и.о. директора, директор Акмолинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол», г. Кокшетау (02.2019-12.2019); и.о. заместителя, заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

37 лет назад (1985) родился КАЛАУИ Мейрим Жоламанович - аким города Атырау.

Родился в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (2006); Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ (2010).

Трудовая деятельность: помощник председателя КГП «Атырау-Акпарат» (2006-2007); директор ТОО «Республиканская газета «Туран» (2007-2010); заместитель директора - главный редактор Атырауского областного филиала АО РТРК «Казахстан» (2010-2011); председатель КГП «Атырау-Акпарат» (2011-2012); руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области (2012-2016); заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области (06.2016-11.2016); заместитель акима г. Атырау (2016-2019); аким Индерского района Атырауской области (2019-2021); первый заместитель председателя Атырауского областного филиала партии «Nur Otan» (2021-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2012).