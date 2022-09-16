Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    16 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    16 Сентября 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    74 года назад (1948) родился АБАЙДИЛЬДИН Талгатбек Жамшитович - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

    Родился в Акмолинской области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая, учитель математики (1974); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, политолог (1993).

    Трудовая деятельность: токарь (1966); заместитель председателя профкома КазПИ, инструктор, комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1974-1980); заведующий отделом Калининского райисполкома, заведующий отделом райкома, заместитель заведующего отделом Алма-Атинского горкома партии (1980-1988); инструктор, политорганизатор ЦК Компартии Казахстана (1988-1991); референт, старший референт отдела по связям с религиозными организациями, консультант отдела политического анализа Аппарата Президента и Кабинета Министров, государственный инспектор главной контрольной инспекции при Президенте Республики Казахстан (1991-1993); член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1993-1995); государственный инспектор организационно-контрольного отдела аппарата администрации Президента Республики Казахстан (1995-1997); заместитель акима Кокшетауской области (03.1997-05.1997); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (1997-2003); аким Восточно-Казахстанской области (2003-2004); советник Президента Республики Казахстан (2004-2005); вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан (03.2005-11.2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (с 2005 года).

    На занимаемой должности - с октября 2019 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2006), орденом Содружества Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2015); пятью медалями; грамотой Верховного совета Казахской ССР.

    73 года назад (1949) родился ДЖАКУПОВ Кабибулла Кабенович - государственный и политический деятель Республики Казахстан.

    Родился в Уральской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1972); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1989).

    Трудовая деятельность: монтер Казталовского районного узла связи (1966); главный инженер, начальник ПМК треста «Уральсксельстрой» (1972-1977); главный инженер «Облмежколхозстроя» Уральской области (1977-1978); главный инженер треста «Уральскколхозстрой» (1977-1981); заместитель председателя Уральского горисполкома (1981-1983); председатель промышленного райисполкома г. Уральск (1983-1987); первый секретарь Ленинского райкома Компартии Казахстана г. Уральск (1987-1988); второй секретарь Уральского горкома Компартии Казахстана (1988-1989); председатель Уральского городского Совета народных депутатов (1989-1992); глава Уральской городской администрации (1992-1993); глава Западно-Казахстанской областной администрации (1993-1995); аким Западно-Казахстанской области (1995-2000); первый вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001-2003); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан - представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан (2003-2004), представитель Правительства в Сенате Парламента Республики Казахстан (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2012-2014); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2020).

    Награжден орденами «Құрмет» (1999), «Парасат» (2009), «Барыс» 2-й ст. (2015), Святого князя Даниила Московского 2-й ст.; тремя медалями.

    54 года назад (1968) родился ЕРУБАЕВ Серик Сарсенович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

    Родился в г. Атырау. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова.

    Трудовая деятельность: мастер по обучению водителей Гурьевского областного совета Союза водителей Казахстана (1991-1993); генеральный директор ТОО «Атырау Констракшн Сервисез ЛТД» (1993-2006); депутат, секретарь Атырауского городского маслихата III, IV и V созывов (2003-2016); генеральный директор ТОО «Атырау Констракшн Сервисез ЛТД» (2008-2021).

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008г.), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2019), «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» (2015), «Ветеран военно-морского флота» Москва, Тихоокеанский флот (2016), «Атырау облысы маслихаттарына 25 жыл» (2020).

    49 лет назад (1973) родился ВИНОКУРОВ Александр Николаевич - олимпийский чемпион, профессиональный велогонщик, заслуженный мастер спорта РК по велоспорту, победитель Олимпиады-2012 в Лондоне.

    Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил факультет физической культуры Северо-Казахстанского государственного университета, преподаватель физической культуры.

    Трудовая деятельность: с 1996 года - член национальной сборной РК по велоспорту; с 1998 года - член велокоманды Casino-AG2R; с 2000 года - член велокоманды Team Deutsche Telecom (с 2002 года - Team Telecom, с 2004 года - T-Mobile Team); с 2005 года выступал за испанский клуб «Либерти Сегурос»; с 2006 года выступал за велоклуб «Astana» РК.

    Чемпион Азиатских игр в командной гонке на шоссе (1994); серебряный призер Олимпийских игр в групповой гонке (2000); победитель многодневной велогонки «Париж - Ницца» (2002-2003), этапов «Тур де Франс» (2002-2003), этапа Кубка мира «Amstel Gold Race» (2003), «Тур Швейцарии» (2003), престижной однодневной велогонки «Льеж - Бостон - Льеж» (2005, 2010); бронзовый призер чемпионата мира в индивидуальной гонке (2004, 2006).

    Многократный победитель национального чемпионата РК. Серебряный призер чемпионата Азии в индивидуальных и групповых гонках (2009); победитель в генеральном зачете велогонки Vuelta a Espana (2006); победитель однодневной гонки в командном составе «Льеж-Бастонь-Льеж» (2010); победитель гонки «Тур дель Третино» (2010); победитель 13-го этапа «Тур де Франс» (2010). Награжден орденами «Парасат» (2000), «Барыс» II степени (2006).

    40 лет назад (1982) родился АБДУЛЛИН Толеген Турсынович - председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    Родился в г. Павлодар. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, инженер-строитель; Финансовую академию, магистр экономики и бизнеса.

    Трудовая деятельность: мастер автодорожного моста в ДЭУ-62 Павлодарского областного филиала РГП «Казахавтодор» (2004-2005); работа на различных должностях в Павлодарском филиале РГП «Казахавтодор» (2005-2011); начальник отдела госзакупок, директор Акмолинского областного филиала РГП «Казахавтодор» (2011-2014); руководящие должности в АО НК «КазАвтоЖол», г. Астана (2014-2019); и.о. директора, директор Акмолинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол», г. Кокшетау (02.2019-12.2019); и.о. заместителя, заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК (2019-2021).

    На занимаемой должности - с мая 2021 года.

    37 лет назад (1985) родился КАЛАУИ Мейрим Жоламанович - аким города Атырау.

    Родился в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (2006); Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ (2010).

    Трудовая деятельность: помощник председателя КГП «Атырау-Акпарат» (2006-2007); директор ТОО «Республиканская газета «Туран» (2007-2010); заместитель директора - главный редактор Атырауского областного филиала АО РТРК «Казахстан» (2010-2011); председатель КГП «Атырау-Акпарат» (2011-2012); руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области (2012-2016); заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области (06.2016-11.2016); заместитель акима г. Атырау (2016-2019); аким Индерского района Атырауской области (2019-2021); первый заместитель председателя Атырауского областного филиала партии «Nur Otan» (2021-2022).

    На занимаемой должности - с марта 2022 года.

    Награжден медалью «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2012).

    Автор:

    Бибинор Танельбаева

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске