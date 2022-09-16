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    16 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    16 Сентября 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день охраны озонового слоя

    В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

    Всемирная акция «Мы чистим мир»

    Начинается каждый год в третью пятницу сентября и длится три дня, с пятницы по воскресенье, в течение которых более чем в 130 странах всего мира проходят мероприятия, направленные на уборку мусора. Миллионы людей во всем мире ежегодно собираются вместе, чтобы очистить от мусора города и леса.

    СОБЫТИЯ

    В 1944 году была создана Актюбинская областная филармония, носящая с 1997 года имя композитора Газизы Жубановой. В составе филармонии эстрадно-духовой музыкальный оркестр, казахский камерный хор, фольклорный ансамбль «Домбыра-дастан», ансамбль восточных танцев. В разные годы здесь работали заслуженные артисты Казахстана Р. Акжарова, Г. Койшыбаева, Т. Оспанов, Ж. Сеилов.

    В 1976 году принял первых посетителей Государственный музей искусств им. А. Кастеева, образованный на базе коллекций Казахской государственной художественной галереи им. Т.Г. Шевченко и Республиканского музея прикладного искусства. Основную часть собрания представляют изобразительное и прикладное искусство Казахстана. Коллекция Западной Европы включает в себя подлинные произведения художников XVI-XIX вв. Италии, Франции, Голландии, Фландрии, Германии, Англии и Австрии. Музей обладает также уникальной коллекцией изобразительного искусства России, советского периода и стран Востока.

    В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Республикой Беларусь.

    Республика Беларусь - восточноевропейское государство, имеющее сухопутные границы с такими странами, как Россия, Украина, Польша, Латвия и Литва. Территория - 207 600 км². Столица - Минск. Официальная денежная единица - белорусский рубль. Государственные языки - белорусский и русский. Главой государства является президент.

    В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Молдова.

    Республика Молдова - государство на юго-востоке Европы. Граничит на севере, востоке и юге с Украиной, на западе с Румынией. Площадь - 33,8 тыс. км2. Столица - Кишинев. Официальный. язык - молдавский. Денежная единица - молдавский лей. Глава государства - президент, избираемый депутатами парламента на 4 года (с правом одного переизбрания).

    В 2000 году в Атырау прошла международная конференция, посвященная 775-летию султана Бейбарса. В международной научно-практической конференции, посвященной 775-летию правителя Египта, принимали участие ученые из арабских стран.

    В 2005 году в турецком городе Измире состоялась церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан, которое охватывает такие районы как Маниса, Чанаккале, Денизли, Ушак, Кутахия и Айдын.

    В 2006 году в Карасайском районе Алматинской области, на пересечении двух больших дорог, на высоком постаменте установлен памятник Наурызбай батыру. Создатель памятника - автор монумента Независимости в Алматы Нурлан Далбай.

    В 2007 году в Вене Казахстан подписал протокол принципов Глобального партнерства и стал полноправным участником этого процесса.

    Наша страна полностью разделяет основные принципы Глобального партнерства в области атомной энергетики и отмечает необходимость предоставления гарантированного и справедливого доступа к ядерному топливу тем странам, которые при развитии собственной атомной энергетической отрасли приняли обязательства не разрабатывать чувствительные технологии.

    К 2007 году к партнерству присоединились шестнадцать государств, включая Китай, Россию, США, Францию, Японию, которые выделяются своими достижениями и обладают передовыми технологиями в сфере атомной энергетики.

    В 2010 году во время 10-го Саммита глав тюркоязычных государств принято решение о создании Тюркского делового совета, деятельность которого направлена на расширение экономических и торговых связей. Для обеспечения сохранения тюркской культуры был образован Фонд в Баку. Кроме того, было принято решение об объявлении ТЮРКСОЙ Астаны столицей тюркского мира 2012 года.

    В 2014 году в Алматы начал свою работу юбилейный Х Международный кинофестиваль «Евразия». Фестиваль проходил под эгидой празднования столетия казахского режиссера Шакена Айманова. На церемонии его открытия, которая прошла во Дворце Республики, присутствовали казахстанские и российские звезды кинематографа.

    В 2017 году город Балхаш отпраздновал 80-летний юбилей - знаменательное событие не только для Карагандинской области, но и для всего Казахстана.

    Сегодня Балхаш - современный промышленный центр Карагандинской области с развитой инфраструктурой, сетью предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектами культуры, здравоохранения, образования. Крепнет и развивается малый и средний бизнес. Набирает темпы развития туристический кластер. Хорошеют и становятся краше улицы, строятся новые дома, вводятся в строй новые объекты социальной сферы.

    В 2019 году в Алматы на территории киностудии «Казахфильм» открылся музей казахского кино имени Ш. Айманова, в котором собраны бесценные архивные экспонаты, среди которых камера легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна, личные принадлежности и коллекции классика казахского кинематографа Ш. Айманова, подлинные сценарии, оригинальные костюмы героев кинофильмов и многое другое. Особая гордость музея - восстановленный рабочий кабинет Шакена Кенжетаевича Айманова.

    В 2019 году, после окончания препарирования, скелет ихтиозавра длиной девять метров, обнаруженный в районе поселка Тущыбек Мангистауской области, был передан краеведческому музею Актау.

    25 мая 2019 года палеонтолог-любитель Владимир Ярцев во время очередной поездки наткнулся на останки, которые могли принадлежать ихтиозавру. Форма позвонков, толщина, диаметр напоминают скелет ихтиозавра альбского яруса (верхняя граница нижнего мела), то есть, 110-100 миллионов лет давности.

    В 2020 году в Караганде стартовала экспедиция «По следам великого Абая: духовное путешествие». Члены экспедиции планировали посетить места, где родился, жил и творил великий казахский поэт. В течение 4 дней автокараван проехал тысячи километров по маршруту Караганда - Каркаралинск - Карагайлы - Кайнар - Саржал - Каратал - Жидебай - Акшокы - пещеру Енлик-Кебек - дом-музей М. Ауэзова в селе Борили - музей Абая в городе Семей - Егиндыбулак - Ушкара - Караганда.

    В 2020 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби был удостоен престижной международной награды «Global Islamic Finance Awards 2020» (GIFA) в знак признания достижений и вклад в развитие образования в области исламских финансов. Ведущий казахстанский вуз стал лучшим в номинации «Best Emerging Islamic Finance Education Provider» («Лучший развивающийся провайдер образовательных услуг по исламскому финансированию»). Церемония вручения состоялась в городе Исламабад (Пакистан).

    GIFA - одна из самых престижных в мире наград в области исламских финансов, знак превосходства, который присваивается правительствам, учреждениям и отдельным лицам, добившимся выдающихся достижений в этой сфере. Среди них главы государств, известные государственные деятели и ученые.

    В 2021 году в Турции выпустили монету, на аверсе которой изображен национальный флаг Казахстана и надпись «30 лет Независимости Казахстана» на турецком языке. В центре оборотной стороны изображена карта Казахстана. Внутри карты латинскими буквами на казахском языке написано «Qazaqstan». Также внутри карты на турецком языке вписаны названия ряда исторических государств, существовавших на казахской земле. В частности, это: саки, гунны, Тюркский каганат, Золотая орда и Казахское ханство. В верхней части реверса на древнетюркском алфавите Орхоно-Енисейских памятников выведено слово «Тюрк». В нижней части изображен орнамент «қошқармүйіз».

    Номинальная стоимость монеты, отлитой из 31 грамма серебра и стоящей значительно дороже, составляет 30 турецких лир.

    В 2021 году ЮНЕСКО включила казахстанский государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» во Всемирную сеть биосферных резерватов. Такое решение было принято на 33-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

    На сегодня Национальная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в Казахстане насчитывает 13 биосферных резерватов. Это количество значительно превосходит число биосферных резерватов в других странах Центральной Азии. Признание такого количества биосферных резерватов свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана и стремлении сохранить его для будущих поколений.

    Автор:

    Бибинор Танельбаева

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