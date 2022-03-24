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    16 семей получили ключи от новых квартир в Сатпаеве

    24 Марта 2022, 21:13

    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве 16 семей получили ключи от новых квартир. В числе новосёлов - многодетные семьи, госслужащие и те, чьё жильё было признано аварийным или непригодным к проживанию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сдали в эксплуатацию четырёхэтажный дом на Наурыз. Новый дом, несомненно, принесёт новосёлам счастье и теплоту. Желаю благополучия и богатого дастархана!» – поздравил обладателей квартир аким Сатпаева Аскар Идрисов.

    Семья Игибаевых стояла в очереди четыре года, всё это время проживая в общежитии.

    «Четыре года назад в нашем восьмиквартирном двухэтажном доме случился пожар. Дом был деревянный, ветхий, он сразу же сгорел. Нас всех расселили, нам выделили комнату в общежитии, помогли материально, поставили в очередь. И вот в этом году получили ключи от двухкомнатной квартиры в четырёхэтажном новом доме. Мы счастливы», – поделился глава семейства Бакыт Игибаев.

    Многодетная мама Индира Ошибаева ждала своей очереди семь лет. Женщина воспитывает шестерых детей, старшему из которых 13 лет, а младшему всего год.

    «Раньше мы жили с родителями мужа, потом ещё четыре года снимали жильё. К счастью, в этом году подошла наша очередь и нам выделили трёхкомнатную квартиру. Мы уже были в новой квартире. Она просторная, светлая, с хорошим ремонтом. Во всех комнатах тёплые полы. Мы рады и благодарны», – рассказала Индира.

    Всего в Сатпаеве в очереди на получение жилья состоят 1977 человек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье
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