16 семей получили ключи от новых квартир в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве 16 семей получили ключи от новых квартир. В числе новосёлов - многодетные семьи, госслужащие и те, чьё жильё было признано аварийным или непригодным к проживанию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сдали в эксплуатацию четырёхэтажный дом на Наурыз. Новый дом, несомненно, принесёт новосёлам счастье и теплоту. Желаю благополучия и богатого дастархана!» – поздравил обладателей квартир аким Сатпаева Аскар Идрисов.

Семья Игибаевых стояла в очереди четыре года, всё это время проживая в общежитии.

«Четыре года назад в нашем восьмиквартирном двухэтажном доме случился пожар. Дом был деревянный, ветхий, он сразу же сгорел. Нас всех расселили, нам выделили комнату в общежитии, помогли материально, поставили в очередь. И вот в этом году получили ключи от двухкомнатной квартиры в четырёхэтажном новом доме. Мы счастливы», – поделился глава семейства Бакыт Игибаев.

Многодетная мама Индира Ошибаева ждала своей очереди семь лет. Женщина воспитывает шестерых детей, старшему из которых 13 лет, а младшему всего год.

«Раньше мы жили с родителями мужа, потом ещё четыре года снимали жильё. К счастью, в этом году подошла наша очередь и нам выделили трёхкомнатную квартиру. Мы уже были в новой квартире. Она просторная, светлая, с хорошим ремонтом. Во всех комнатах тёплые полы. Мы рады и благодарны», – рассказала Индира.

Всего в Сатпаеве в очереди на получение жилья состоят 1977 человек.