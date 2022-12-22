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16 сайтов предложили для блокировки в МИОР РК

22 Декабря 2022, 16:17
16 сайтов предложили для блокировки в МИОР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития РК реализовало проект по профилактике кибербуллинга. Об этом сообщил председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Кайрат Баймульдинов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас сложилась ситуация, когда дети значительную часть времени проводят в Интернете, получают из него информацию. Следует учитывать полезные и вредные стороны этого. По данным социальных исследований, 71% родителей считают актуальной при воспитании детей проблему их зависимости от гаджетов, социальных сетей, Интернета. С учетом этого, в рамках грантового финансирования, реализован социальный проект по профилактике зависимости от интернета и азартных игр среди молодежи и детей», – сказал К. Баймульдинов.

По его словам, в рамках проекта были проведены опросы фокус-групп среди молодежи и детей. С целью выявления регионов, где есть более высокая зависимость от Интернета, приверженность азартным интернет-играм, кибербуллинг, назначены региональные координаторы. Координаторы провели обсуждения в 34 фокус-группах с участием более 500 человек. Подготовлены видеоролики с инструкциями по безопасному пользованию Интернетом, профилактике зависимости и кибербуллинга.

По результатам мониторинга сайтов и социальных сетей, в которых есть азартные игры, 16 сайтов предложены для блокировки. Проведены онлайн-курсы по профилактике кибербуллинга, в которых приняли участие более 200 человек из регионов. Средний возраст участников составил 17 лет. Более 80% участников ранее не участвовали в онлайн-обучении по профилактике кибербуллинга. Участникам курсов выданы сертификаты. Работа в этом направлении будет продолжена.


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