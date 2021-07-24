Новости
16 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
24 Июля 2021 08:25
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по теме225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане 1 325 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии 2802 казахстанца выздоровели от коронавируса
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.В «желтой» зоне: Туркестанская область.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман
- 225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане
- 1 325 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
- 2802 казахстанца выздоровели от коронавируса
- 6521 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
- Ужесточение карантина: как будут работать столичные фитнес-центры, салоны красоты
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн