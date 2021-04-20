16 работающих по проекту «Ashyq» объектов в Алматы допустили нарушения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 16 заведениях Алматы, которым разрешено работать по проекту «Ashyq», мониторинговые группы выявили нарушения. Как показала проверка, в компьютерные клубы, СПА, сауны, бани и в гостиницу посетителей пускали без регистрации в приложении. Кроме того, на этих объектах не соблюдали масочный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что в качестве альтернативы полного закрытия объектов предпринимательства и для частичного снятия ограничений был запущен пилотный проект «Ashyq». В Алматы многие предприниматели воспользовались этой возможностью, однако не все предприниматели должным образом соблюдают требования проекта.

Из 44 проверенных объектов в 16-ти были выявлены нарушения. Об этом сообщили проверяющие, добавив, что изначально пилотный проект «Аshyq» должен был позволить санитарным врачам наладить аналитику и определить, как оптимизировать текущие санитарные ограничения.

Проверку провели 17 и 18 апреля. В ходе визита на объектах, которым были выданы QR-коды на входные группы, были выявлены нарушения. Среди них: предоставление доступа в заведения без сканирования QR-кода для регистрации посещения в приложении «Ashyq» и несоблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями.

Нарушения допустило руководство компьютерных клубов «LORD-GAME», «ТАНКЕР», ИП «ЕРМАН», «CLICKME», ИП «ЕЛЕУИСОВ», ИП «СТРОНГ КИБЕРСПОРТ», саун «ЭКВАТОР», «Соколова», бань «КИТ», «SAU BU», «EM BU SU», СПА-центров и фитнес-клубов SPA ТОО «AA PLUS», тренажерного зала «TOPSPIN», СПА «ASIA THAISPA», гостиничного комплекса «ABSOLUTE», бильярдного клуба «GABER».

К примеру, сотрудница ресепшена гостиницы «ABSOLUTE» не знала, что для заселения гости должны проходить регистрацию. Оправдания нарушителей других заведений были идентичными.

В отношении нарушителей карантинных мер составлены административные протоколы, с владельцами заведений также проведены беседы по соблюдению требований работы по проекту «Ashyq».

Напомним, что с 17 января этого года в тестовом режиме мобильное приложение «Ashyq» использует ряд фитнес-клубов, SPA-центров, саун и других объектов, где есть ресепшн. Нахождение в пилоте является добровольным.

Цвета-статусы приложения «Ashyq» соответствуют тому, пройдет ли посетитель в заведение. «Зеленый» означает, что человек обозначен в базе данных как прошедший ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19, «синий» – что у человека отсутствует результат ПЦР, но он не числится как контактный, «желтый» – обозначен в базе данных как контактный с больным, а «красный» – зарегистрирован в базе с положительным ПЦР.

Акимат Алматы призывает предпринимателей относиться к этому проекту серьезно, не нарушать карантин, просить посетителей соблюдать меры предосторожности. Для этого QR-коды должны не просто висеть в качестве защиты от мониторинговых групп, а функционировать в целях недопущения входа, зараженных в общественные места.