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    16 погибли, более 100 остались под завалами после схода оползня в Индии

    21 Июля 2023, 12:17

    МУМБАЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели в пятницу возобновили поиски возможных выживших после схода крупного оползня на западе Индии, в результате которого погибли 16 человек и, предположительно, более 100 оказались под завалами. Густой туман и проливной дождь затрудняют поисково-спасательные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Оползень сошел посреди ночи в отдаленной горной деревушке Иршалвади в штате Махараштра, примерно в 60 км от Мумбаи. Несколько домов оказались погребены под слоем грязи.

    Спасатели извлекли из-под завалов 16 тел до наступления темноты в четверг.

    Сообщается, что в деревне проживало не менее 225 человек, более 80 человек сумели бежать. По сообщениям СМИ, под завалами оказались более 100 человек.

    Волна аномальной жары, лесных пожаров, проливных дождей и наводнений в последние дни сеет хаос во всем мире, вызывая новые опасения по поводу темпов изменения климата.

    Высота оползневых масс в некоторых местах достигает высоты от 10 до 29 футов.

    Два года назад оползень в соседней деревне унес жизни более 80 человек. По данным метеорологического департамента Индии, стихийные бедствия унесли жизни более 100 человек в стране, в основном на севере, с начала сезона дождей 1 июня.

    По данным метеорологов, в некоторых районах за последние 24 часа выпало до 400 мм дождя.

    Из-за непогоды в штате Гуджарат закрыты школы, затоплены дороги.

    На этой неделе воды переполненной из-за непрекращающихся дождей реки Ямуна впервые за 45 лет достигли стен Тадж-Махала, затопив несколько исторических памятников и садов.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Индия Мировые новости Климат
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