16 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1954) родился- поэт, писатель, драматург, сатирик, жыршы, акын, режиссёр, сценарист, киноактёр и телеведущий, единственный в Казахстане манасчи - исполнитель кыргызского эпоса «Манас».

Родился в г. Степняк Кокчетавской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, специалист по казахскому языку и литературе (1977).

Трудовая деятельность: работал научным сотрудником музея им. С. Муканова; корреспондентом республиканской газеты «Лениншіл жас»; литературным редактором отдела республиканских газет «Кітап жаршысы», «Қазақ әдебиеті»; редактором документальных фильмов киностудии «Казахфильм»; литературным редактором отдела журналов «Балдырған», «Жұлдыз»; собственным корреспондентом областной газеты «Көкшетау правдасы»; акын-импровизатор Энбекшильдерского районного отдела культуры; мастер сцены областного казахского музыкально-драматического театра им. Ш. Кусаинова (Кокшетау); директор и художественный руководитель ТОО «Киностудия «Паң Нұрмағамбет» (Кокшетау).

Автор сценария и режиссер-постановщик кинофильма «Ән мен анаша» (2007); документальных фильмов «Сказители», «Акын», «Борец» и др., снятых на киностудии «Казахфильм». Инсценировал поэму Магжана Жумабаева «Батыр Баян». Его пьесы поставлены на сценах Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова, Акмолинского, Павлодарского, Семипалатинского, Северо-Казахстанского областных драматических театров, Коргалжинского народного театра. Был ведущим популярной программы «Народная сокровищница», «Бес ғасыр жырлайды» на республиканском телевидении и республиканских конкурсов жыршы-сказителей.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2000). Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (2006). Лауреат Международной премии им. А. Малдыбаева Союза композиторов и Министерства культуры Кыргызстана (1995); обладатель 22 гран-при айтысов.





назад (1971) родился- заместитель акима Западно-Казахстанской области.

Родился в Тургайской области. Окончил Алматинский технологический университет, инженер-технолог (2002); Карагандинский экономический университет, экономист (2004).

Трудовая деятельность: помощник продавца Аркалыкского ОРО по продукции (1993-1994); ученик наладчика, наладчик оборудования АО «Кустанайский спиртоводочный завод» (1995-1997); оператор очистного цеха, мастер-наладчик Есильского филиала ТОО «Сагжан» (1997-1999); мастер спиртохранилища ТОО «Аулет» (1999); главный специалист, начальник отдела, начальник Северо-Казахстанского управления Комитета по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции МГД Республики Казахстан (1999-2002); начальник управления, начальник отдела, начальник управления НК по Костанайской области (2002-2005); начальник управления Агентства по регулированию естественных монополий по Костанайской области (2005-2006); советник председателя, заместитель директора департамента по регулированию и контролю в сфере телекоммуникаций и аэронавигации, заместитель директора, директор департамента стратегического планирования и сводного анализа Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2006-2008); директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Акмолинской области (2008-2010); заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2010-2011); советник председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (2011-2012); управляющий директор - директор департамента модернизации жилищно-коммунального хозяйства АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (02.2012-03.2012); заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (2012-2013); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2013-2014); исполняющий обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (07.2014-09.2014); работа в управлении регенерации городской среды столицы (2015-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.





назад (1977) родился- генеральный консул Республики Казахстан в г. Санкт-Петербурге.

Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1999); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента консульской службы МИД Республики Казахстан (РГКП «ХОЗУ МИД РК») (2001-2003); атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Чешской Республике (2003-2006); второй секретарь департамента общеевропейского сотрудничества МИД Республики Казахстан (2006-2007); консул (второй, первый секретарь) генерального консульства Республики Казахстан в г. Гонконг (2007-2010); второй, первый секретарь, советник департамента центральной Азии МИД Республики Казахстан (2010-2012); советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (2012-2017); заместитель директора департамента евразийской интеграции МИД Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.