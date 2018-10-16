16 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».



64 года назад (1954) родился АЛИМЖАНОВ Баянгали Токанович - советский казахский поэт, писатель, драматург, сатирик, жыршы, акын, режиссёр, сценарист, киноактёр и телеведущий, единственный в Казахстане манасчи - исполнитель кыргызского эпоса «Манас».

Родился в г.Степняк Кокчетавской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, специалист по казахскому языку и литературе (1977).

Трудовая деятельность: работал научным сотрудником музея им. С.Муканова; корреспондентом республиканской газеты «Лениншіл жас»; литературным редактором отдела республиканских газет «Кітап жаршысы», «Қазақ әдебиеті»; редактором документальных фильмов киностудии «Казахфильм»; литературным редактором отдела журналов «Балдырған», «Жұлдыз»; собственным корреспондентом областной газеты «Көкшетау правдасы»; акын-импровизатор Энбекшильдерского районного отдела культуры; мастер сцены областного казахского музыкально-драматического театра им. Ш.Кусаинова (Кокшетау); директор и художественный руководитель ТОО «Киностудия «Паң Нұрмағамбет» (Кокшетау).

Автор сценария и режиссер-постановщик кинофильма «Ән мен анаша» (2007); документальных фильмов «Сказители», «Акын», «Борец» и др., снятых на киностудии «Казахфильм». Инсценировал поэму Магжана Жумабаева «Батыр Баян». Его пьесы поставлены на сценах Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г.Мусрепова, Акмолинского, Павлодарского, Семипалатинского, Северо-Казахстанского областных драматических театров, Коргалжинского народного театра. Был ведущим популярной программы «Народная сокровищница», «Бес ғасыр жырлайды» на республиканском телевидении и республиканских конкурсов жыршы-сказителей.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2000). Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (2006). Лауреат Международной премии им. А.Малдыбаева Союза композиторов и Министерства культуры Кыргызстана (1995); обладатель 22 Гран-при айтысов.



43 года назад (1975) родился БЕРДИБЕКОВ Ержан Сакенович - первый заместитель прокурора Туркестанской области.

Родился в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область). Окончил юридический факультет Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби (1996).

Трудовой стаж: курьер-стажер, помощник прокурора г.Актау Мангистауской области (1996-1998); прокурор отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Мангистауской области (06.1998-11.1998); директор департамента судебных исполнителей и приставов по Мангистауской области, заместитель начальника департамента комитета по исполнению судебным постановлений по Мангистауской области (1998-2000); старший помощник прокурора Мангистауской области, начальник отдела прокуратуры Мангистауской области (2000-2004); прокурор Каракиянского района Мангистауской области (2004-2006); начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Мангистауской области, заместитель прокурора Мангистауской области (2006-2010); старший помощник генерального прокурора Республики Казахстан (2010-2011); прокурор района Сарыарка г.Астана (2011-2012); заместитель прокурора Мангистауской области (2012-2017).

На занимаемой должности - с октября 2017 года.