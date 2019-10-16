16 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день продовольствия

Праздник провозглашен в 1979 году. Целью его является привлечение внимания к решению проблемы голода на планете. Дата празднования выбрана в честь годовщины создания Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН, которая была создана 16 октября 1945 года. Эта международная организация стала заниматься проблемами развития сельских регионов в разных странах мира, а также развития сельского хозяйства. В данной организации состоит более 190 государств-членов.

Всемирный день хлеба

Праздник учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.

Всемирный день анестезии

Отмечается ежегодно во многих странах, традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

История этой области медицины началась в середине XIX века - 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира.

СОБЫТИЯ

В 1940 году одним из первых в республике был открыт Семипалатинский государственный историко-культурный, литературно-мемориальный музей-заповедник великого поэта, основоположника казахской рукописной литературы, просветителя, композитора Абая Кунанбаева. В нём собрано свыше 20 тысяч экспонатов, в числе которых немало личных вещей великого казахского мыслителя. Здесь же работает библиотечный фонд, включающий в себя 13 тысяч экземпляров раритетных изданий.

В 1972 году в Алматы была основана Республиканская специализированная физико-математическая средняя школа-интернат (РСФМСШИ) имени О. Жаутыкова для одаренных детей, чья цель - выявление одаренных в области математики и физики детей со всех регионов страны и дальнейшее их развитие.

В 1991 году был подписан Закон о выборах Президента Казахской ССР, согласно которому проведены первые всенародные выборы лидера страны. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента Республики Казахстан, на которых Главой государства избран Нурсултан Назарбаев.

В 2006 году в Москве состоялось знаменательное событие: широкому кругу российских читателей и литературоведов презентована книга «Мухтар Ауэзов» из серии «Жизнь замечательных людей», основанной в 1890 году Ф. Павленковым. Серия биографий московского издательства «Молодая гвардия» пополнилась мастерски написанной Николаем Анастасьевым книгой о великом казахском писателе и учёном Мухтаре Ауэзове.

В 2007 году Казахстан, Иран и Азербайджан подписали соглашение о строительстве железнодорожной ветки. Документ подписан в рамках саммита глав прикаспийских государств в Тегеране лидерами стран Нурсултаном Назарбаевым, Ильхамом Алиевым и Махмудом Ахмадинежадом. Этот проект предусматривал строительство железной дороги из Казахстана в Иран через Туркмению по направлению Узень - Гызылгая - Берекет - Этрек - Горган.

В 2015 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные золотую и серебряную монеты «Год обезьяны» из серии «Восточный календарь» и памятную серебряную монету «Райская мухоловка» из серии «Фауна и флора Казахстана». Обе - номиналом 500 тенге.

В 2017 году в Алматы прошел международный шахматный турнир President Almaty Union chessplayers Cup-2, победителем которого стала казахстанская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира среди девочек, мужской международный мастер и гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик.

В турнире приняли участие 54 шахматиста (из них 9 международных гроссмейстеров и 9 международных мастеров) из 9 стран, в том числе из Казахстана.

По итогам 9 туров Жансая набрала 7,5 очков и заняла 1 место. Отдельно стоит отметить рейтинговый перформанс Жансаи - 2679. В итоге международный рейтинг шахматистки вырос на 80 пунктов.