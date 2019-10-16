+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 4 °С
USD 389.59 EUR 429.06
RUB 6.05 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

16 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

16 Октября 2019 07:00
Поделиться:
16 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме

15 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
15 октября. Календарь Казинформа «Даты. События» 14 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения» 14 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день продовольствия

Праздник провозглашен в 1979 году. Целью его является привлечение внимания к решению проблемы голода на планете. Дата празднования выбрана в честь годовщины создания Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН, которая была создана 16 октября 1945 года. Эта международная организация стала заниматься проблемами развития сельских регионов в разных странах мира, а также развития сельского хозяйства. В данной организации состоит более 190 государств-членов.

Всемирный день хлеба

Праздник учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.

Всемирный день анестезии

Отмечается ежегодно во многих странах, традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

История этой области медицины началась в середине XIX века - 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира.

СОБЫТИЯ

В 1940 году одним из первых в республике был открыт Семипалатинский государственный историко-культурный, литературно-мемориальный музей-заповедник великого поэта, основоположника казахской рукописной литературы, просветителя, композитора Абая Кунанбаева. В нём собрано свыше 20 тысяч экспонатов, в числе которых немало личных вещей великого казахского мыслителя. Здесь же работает библиотечный фонд, включающий в себя 13 тысяч экземпляров раритетных изданий.

В 1972 году в Алматы была основана Республиканская специализированная физико-математическая средняя школа-интернат (РСФМСШИ) имени О. Жаутыкова для одаренных детей, чья цель - выявление одаренных в области математики и физики детей со всех регионов страны и дальнейшее их развитие.

В 1991 году был подписан Закон о выборах Президента Казахской ССР, согласно которому проведены первые всенародные выборы лидера страны. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента Республики Казахстан, на которых Главой государства избран Нурсултан Назарбаев.

В 2006 году в Москве состоялось знаменательное событие: широкому кругу российских читателей и литературоведов презентована книга «Мухтар Ауэзов» из серии «Жизнь замечательных людей», основанной в 1890 году Ф. Павленковым. Серия биографий московского издательства «Молодая гвардия» пополнилась мастерски написанной Николаем Анастасьевым книгой о великом казахском писателе и учёном Мухтаре Ауэзове.

В 2007 году Казахстан, Иран и Азербайджан подписали соглашение о строительстве железнодорожной ветки. Документ подписан в рамках саммита глав прикаспийских государств в Тегеране лидерами стран Нурсултаном Назарбаевым, Ильхамом Алиевым и Махмудом Ахмадинежадом. Этот проект предусматривал строительство железной дороги из Казахстана в Иран через Туркмению по направлению Узень - Гызылгая - Берекет - Этрек - Горган.

В 2015 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные золотую и серебряную монеты «Год обезьяны» из серии «Восточный календарь» и памятную серебряную монету «Райская мухоловка» из серии «Фауна и флора Казахстана». Обе - номиналом 500 тенге.

В 2017 году в Алматы прошел международный шахматный турнир President Almaty Union chessplayers Cup-2, победителем которого стала казахстанская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира среди девочек, мужской международный мастер и гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик.

В турнире приняли участие 54 шахматиста (из них 9 международных гроссмейстеров и 9 международных мастеров) из 9 стран, в том числе из Казахстана.

По итогам 9 туров Жансая набрала 7,5 очков и заняла 1 место. Отдельно стоит отметить рейтинговый перформанс Жансаи - 2679. В итоге международный рейтинг шахматистки вырос на 80 пунктов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив