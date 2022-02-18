Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    16 объектов культуры построят в Мангистауской области до 2025 года

    18 Февраля 2022, 20:08

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области до 2025 года планируют построить 16 объектов культуры, еще 70 объектов будут отремонтированы. Об этом сообщила заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Гульзайда Тулеугалиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Специалист рассказала, что в регионе под государственной охраной находится 590 памятников.

    «В результате проведенных в 2021 году полевых командировок исследовано 9 объектов историко-культурного наследия, это: некрополи Манаши Бейнеуского района, некрополи Серикбай, Серикбай 2 (Мажакай), некрополи Сорбулак 2, Аккуыс, Аккуыс 2 в Каракиянском районе. Проведена также фотофиксация объектов историко-культурного наследия: подземной мечети Есет ата в Мангистауском районе, маяка «Песчаный» в Мунайлы и маяка «Кызылозен» в Тупкарагане. Все они приняты на первичный учет», - рассказала Гульзайда Толеугалиева.

    Она отметила, что будет отреставрирован ряд могильников.

    В частности, проведены археологические исследования памятника «средневековое городище Кызылкала», расположенного в Мангистауском районе. Будет также проведена реставрация мавзолея «Карауылкумбет» Мангистауского района, памятников истории и культуры «Верхний маяк», «Нижний маяк», «Церковь», что в Тупкараганском районе.

    Рассказывая о работе управления, специалист напомнила, что в прошлом году были построены и введены в эксплуатацию три библиотеки (в Актау, селах Жармыш и Баскудык) и два дома культуры.

    А в 2022 году по программе «Ауыл – ел бесігі» запланировано строительство библиотеки в селе Саина Шапагатова в Тупкараганском районе и Дома культуры в Каракиянском районе на средства республиканского бюджета, а также музея в Жанаозене за счет местного бюджета.

    «В рамках программы комплексного социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года запланировано строительство 16 объектов культуры, в том числе семи сельских клубов, шести библиотек, двух музеев, театра. Кроме того, будут отремонтированы 70 объектов культуры», - заключила Гульзайда Толеугалиева.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Культура История Казахстана Строительство Мангистауская область Ауыл – Ел бесігі
    Новости по теме
    Новости по теме
    Строительство АЭС – какие вопросы рассмотрят на общественных слушаниях
    Десятки молочно-товарных ферм строятся в Северо-Казахстанской области - Айдарбек Сапаров
    Строительство ТЭЦ-3 в Астане: аудит выявил несоответствие данных акимата и действительности
    Компании по строительству комфортных школ определили в Карагандинской области
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски