16 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День рождения ЮНЕСКО

16 ноября 1945 года была создана Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В этот день на конференции в Лондоне принят ее устав, который подписали 37 государств мира. По их замыслу, новая организация была призвана содействовать обеспечению «интеллектуальной и нравственной солидарности человечества» и тем самым препятствовать развязыванию новой мировой войны.

Международный день, посвященный терпимости

Праздник провозглашен в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках провозглашения «Декларации принципов терпимости». В 1997 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций предложила государствам-членам ООН отмечать данный праздник.

Под терпимостью или толерантностью в «Декларации принципов терпимости» понимается уважение к богатому многообразию культур в мире, а также форм самовыражения людей. Каждый человек, согласно декларации, должен признать, что все люди различаются по своей природе и обладают одинаковым правом жить и сохранять свою индивидуальность.

СОБЫТИЯ

В 1993 году за выдающиеся заслуги в развитии международного экономического сотрудничества, в деле укрепления и взаимопонимания между народами Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву была вручена большая золотая медаль Гильдии экономического развития и маркетинга города Нюрнберга Федеративной Республики Германии.

В 2001 году состоялось подписание совместного заявления и Договора о делимитации и демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.

В статье 4 вышеупомянутого Договора стороны договорились о необходимости продолжения переговоров для разрешения вопросов о прохождении линии государственной границы на трех её участках, требующих дополнительного рассмотрения. Данный шаг свидетельствует о том, что стороны подходили к решению вопроса границы с учетом интересов населения, живущего в приграничных районах.

В 2005 году в городе Акколь Акмолинской области состоялась презентация первого наземного комплекса управления космическими аппаратами, организованная АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости».

В 2007 году в городе Сарканде установлен памятник легендарному железнодорожнику, автору проекта и исполнителю Чокпарского варианта Турксиба Мухамеджану Тынышпаеву.

Автором шестиметрового памятника является творческий коллектив, непосредственное руководство которым осуществляли выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Репина - архитектор Казбек Жарылгапов и скульптор Кайрат Суранчиев.

В 2009 году в Национальной библиотеке РК состоялось памятное гашение художественной почтовой марки серии «Памятные и юбилейные даты», посвященной 100-летию известного поэта, драматурга и ученого Абдильды Тажибаева.

На марке изображен скульптурный портрет поэта работы скульптора Евгения Вучетича. Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски. Художник - Данияр Мухамеджанов.

В 2009 году в Беларуси был создан Совет казахстанских студентов. Основная цель совета - формирование консолидированного казахстанского студенческого сообщества в Беларуси.

В 2011 году в областном центре Хатлонской области Республики Таджикистан - Курган-Тюбе (в 2018 году переименован в Бохтар) - состоялась церемония переименования одной из городских улиц в улицу «Казахон» («Казахская»), на которой исторически проживали этнические казахи.

В 2015 году в Королевстве Норвегия открылось Почетное консульство Республики Казахстан, которое располагается в западной части восточной Норвегии в городе Винстра губернии Оппланн и охватывает еще пять других губерний. Этот важный регион Норвегии является центром промышленности, сельского хозяйства, высокотехнологичного производства, здравоохранения и образования. Почетным консулом был назначен бизнесмен Кристиан Миккель Доблоуг.

В 2015 году в Лондоне вышел в свет сборник выступлений Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Leadership Perspectives».

Книга является сборником речей и выступлений Главы государства в период с 2012 по 2015 годы по широкому кругу вопросов - от актуальных проблем международной политики до институциональных реформ, модернизации и экономического развития Казахстана, содержит более 30 фотографий из ежедневной деятельности Лидера нации, в том числе 18 снимков, сделанных во время многочисленных встреч с главами иностранных государств.

В 2016 году АО «Казпочта» выпустила марки, посвященные казахстанским призерам XXXI Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На почтовых марках изображены золотые и серебряные призеры игр: Данияр Елеусинов, Дмитрий Баландин, Нижат Рахимов, Гузель Манюрова, Жазира Жаппарқұл, Василий Левит, Елдос Сметов, Адилбек Ниязымбетов. Марки выполнены офсетным способом в 4 краски с гребенчатой перфорацией. Тираж - 40 тысяч штук, номинал одной марки составляет 200 тенге.

В 2017 году в Японии в рамках международной презентации программы «Рухани жаңғыру» в Токийской столичной центральной библиотеке открылся Центр казахстанской литературы и культуры.

Открытие Центра казахстанской литературы и культуры позволит читателям Токийской столичной центральной библиотеки ближе познакомиться с традиционным укладом казахского народа, его обычаями, письменностью и культурой. Это прекрасная возможность рассказать о достижениях Казахстана, успехах в экономике, политике, социальной сфере посредством литературы.

В 2020 году в Арабской Республике Египет в рамках международного проекта информационно-культурного центра «Абай» состоялось торжественное открытие международной выставки «Абай және Рухани мұра» и презентация книги Абая на арабском языке. Творчество Абая на арабском языке арабскому миру представил издательский дом организации Лиги арабских государств по делам культуры, образования и науки (ALECSO).

Задача мероприятии - внести вклад в развитие казахской литературы и духовности, формирование культуры чтения произведений Абая, содействие изучению наследия поэта учеными за рубежом и изданию научных трудов.

В 2020 году в Казахстане был создан корпоративный фонд «Menin Armanym», который занимается тем, что старается исполнить мечты тяжелобольных детей от 3 до 18 лет.

Идея благотворительного проекта заключается в том, чтобы мечты таких детей обязательно осуществились при их жизни. Это оказание духовной поддержки и помощь в повышении жизненного тонуса маленьких героев в тяжелом процессе бесконечных медицинских процедур. Слоган Фонда «Мейрімге толы тасқын бол» («Будь наполнен добротой») мотивирует людей к тому, что умение сострадать может дать многим детям с тяжёлыми заболеваниями и их родителям стимул двигаться и бороться дальше с новой позитивной энергией.