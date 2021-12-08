Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    16 нелегалов выявили в Туркестане

    8 Декабря 2021, 16:49

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области выявили 16 нелегальных мигрантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В период с 6 по 12 декабря на территории Туркестанской области проводится ОПМ «Нелегал». Его основной целью является обеспечение надлежащего правопорядка, выявление незаконно прибывших и проживающих иностранных граждан, а также каналов незаконной миграции и иных правонарушений, связанных с миграционным законодательством.

    Так, миграционные полицейские выявили 16 незаконно находящихся в Туркестане иностранцев. В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье 517 КоАП «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус