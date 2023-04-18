16 недобросовестных застройщиков осудили за последние два года в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством генерального прокурора Берика Асылова 18 апреля состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Открывая совещание, Берик Асылов отметил, что каждая семья мечтает о собственном жилье. Люди годами копят либо оформляют кредиты на квартиру. При этом недобросовестные застройщики, завлекая граждан низкими ценами, обманывают их. В результате дольщики остаются и без денег, и без желанных «квадратных метров». Об этом в начале текущего года говорил Президент страны на совещании по развитию столицы. Глава государства поручил предусмотреть новые подходы по усилению госконтроля в сфере архитектуры и градостроительства, ужесточению ответственности строительных компаний.

За последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге. К административной ответственности за незаконный сбор средств граждан привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 млн тенге.

В совещании приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития, аким столицы, председатели Комитета по делам строительства, ТОО «Елорда құрылыс компаниясы», прокуроры регионов, начальники полиции и курирующие заместители акимов областей.

Как сообщалось ранее, в Астане актуализировали список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.



