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    16 недобросовестных застройщиков осудили за последние два года в РК

    18 Апреля 2023, 19:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством генерального прокурора Берика Асылова 18 апреля состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Открывая совещание, Берик Асылов отметил, что каждая семья мечтает о собственном жилье. Люди годами копят либо оформляют кредиты на квартиру. При этом недобросовестные застройщики, завлекая граждан низкими ценами, обманывают их. В результате дольщики остаются и без денег, и без желанных «квадратных метров». Об этом в начале текущего года говорил Президент страны на совещании по развитию столицы. Глава государства поручил предусмотреть новые подходы по усилению госконтроля в сфере архитектуры и градостроительства, ужесточению ответственности строительных компаний.

    За последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге. К административной ответственности за незаконный сбор средств граждан привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 млн тенге.

    В совещании приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития, аким столицы, председатели Комитета по делам строительства, ТОО «Елорда құрылыс компаниясы», прокуроры регионов, начальники полиции и курирующие заместители акимов областей.

    Как сообщалось ранее, в Астане актуализировали список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Строительство Жилье
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