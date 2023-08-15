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    16 млн тенге отдала лжесотруднику КНБ жительница Тараза

    15 Августа 2023, 13:43

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В полицию обратилась жительница Тараза которая сообщила, что ее обманул мужчина, арендовавший ее квартиру с 2022 по 2023 год. Так, представляясь сотрудником комитета нацбезопасности, он проник в доверие и завладел ее деньгами под видом процентного займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вместе с тем, он пообещал устроить ее сына на государственную службу и помочь с судебным разбирательством. Сумма причиненного ущерба составила около 16 млн тенге. По данному факту было начато досудебное расследование по статье «Мошенничество». Полицейскими задержан 26-летний безработный житель областного центра.

    В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.

    За совершение указанного преступления уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или с пожизненным лишением этого права.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Мошенничество Тараз полиция
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