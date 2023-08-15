16 млн тенге отдала лжесотруднику КНБ жительница Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В полицию обратилась жительница Тараза которая сообщила, что ее обманул мужчина, арендовавший ее квартиру с 2022 по 2023 год. Так, представляясь сотрудником комитета нацбезопасности, он проник в доверие и завладел ее деньгами под видом процентного займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вместе с тем, он пообещал устроить ее сына на государственную службу и помочь с судебным разбирательством. Сумма причиненного ущерба составила около 16 млн тенге. По данному факту было начато досудебное расследование по статье «Мошенничество». Полицейскими задержан 26-летний безработный житель областного центра.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.

За совершение указанного преступления уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или с пожизненным лишением этого права.