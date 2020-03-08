Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    16 миллионов человек оказались на карантине в Италии из-за коронавируса

    8 Марта 2020, 16:45

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Италия поместила на карантин около 16 миллионов человек в попытке сдержать распространение коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Любой, кто живет в Ломбардии и 14 других центральных и северных провинциях Италии, должен будет получить специальное разрешение на поездки. Милан и Венеция также оказались на карантине.

    Премьер-министр Джузеппе Конте также объявил о закрытии школ, спортивных залов, музеев, ночных клубов и других объектов по всей стране. Италия – единственная страна за пределами Китая, предпринявшая подобные радикальные меры. Продлятся эти меры до 3 апреля.

    В Италии зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Европе, в субботу сообщалось о резком росте числа инфекций. Строгие новые карантинные меры затрагивают четверть итальянского населения и сосредоточены в северной части страны.

    Число погибших от коронавируса в Италии превысило 230 человек. Официальные лица страны сообщили о более чем 36 смертельных случаях за последние 24 часа. Количество подтвержденных случаев возросло более чем на 1 200 до 5 883 случаев в субботу.

    «Мы хотим гарантировать здоровье наших граждан. Мы понимаем, что эти меры повлекут жертвы, иногда маленькие, а иногда и очень большие», - заявил Конте рано утром в воскресенье.

    Согласно новым мерам, люди не будут иметь возможность въезжать или покидать весь северный регион Ломбардии, где проживает 10 миллионов человек, за исключением доступа по экстренным причинам. Милан - главный город в регионе.

    Те же ограничения распространяются на 14 провинций: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро, Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано Кузьо Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо и Венеция.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Италия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Итальянцы готовятся к забастовке из-за роста цен на пасту
    Президент РК выразил соболезнования Джорджии Мелони в связи с кончиной Сильвио Берлускони
    Ушел из жизни Сильвио Берлускони
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге