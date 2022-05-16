16 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

87 лет назад (1935-2019) родился АСКАР Оразакын Аскарулы - поэт.

Родился в Илийском крае Восточного Туркестана КНР. Окончил Институт наций в городе Урумчи, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет им. аль-Фараби).

В 1955 году перебрался на историческую родину, в Казахстан. Сразу после переезда в страну обратился в Союз писателей в Алматы, где встретился с поэтами Хамитом Ергалиевым, Гафу Кайырбековым, Жаппаром Омирбековым. Оценив творчество поэта по достоинству, они добавили его стихи в сборник молодых поэтов «Қос жүрек». Благодаря знанию арабской графики в 1961 году его назначают младшим научным сотрудником Института истории, археологии и этнографии им. Ш. Уалиханова. В 1964-1970 годы занимал должность инструктора в Бюро пропаганды художественной литературы, работал заместителем в секции поэзии. В 1970-1984 годы работал заведующим отдела в Палате книги, а также до 1995 года был редактором отдела поэзии издательства «Жалын».

В 1983 году сборник стихов поэта под названием «Қорықтар әлеміне саяхат» стал обладателем приза Общества охраны природы Казахстана. В 1974 году эпос поэта «Туған жердің картасы» выиграл приз закрытого конкурса для детей и молодежи, организованный издательством «Жалын». Имеет сборники стихов «Тұңғыш», «Мейірім», «Белжайлау», «Балқарағай», «Өркеш», «Орбұлақ», «Күнгей», «Тәуелсіздік тартулары». Оразакын Аскарулы многие годы собирал народные выражения и опубликовал две книги из 20 тысяч строк. Этот труд автора удостоился первого места в конкурсе собирателей устного творчества, совместно организованном Министерством культуры, Академией наук и Институтом литературы.

73 года назад (1949) родился БОЖКО Владимир Карпович - государственный деятель Республики Казахстан, генерал-лейтенант Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1971); Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске (1976).

Трудовая деятельность: слесарь-сантехник, инженер, старший мастер Алматинского электротехнического завода (1973-1975); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник отделения 2-го управления, инспектор Инспекции Комитета государственной безопасности Казахской ССР, начальник отдела 3-го управления Комитета государственной безопасности Казахской ССР (1976-1989); заместитель начальника управления Комитета государственной безопасности по Целиноградской области (1989-1991); начальник управления Комитета национальной безопасности по Кокчетавской области (1991-1993); начальник управления Комитета национальной безопасности по Восточно-Казахстанской области (1993-1994); начальник главного управления экономической безопасности Комитета национальной безопасности РК (1994-1997); первый заместитель начальника 2-го департамента Комитета национальной безопасности РК (1997-1998); начальник 2-го департамента (контрразведка) Комитета национальной безопасности РК (1998-1999); вице-президент фирмы «Джетсон Трейдинг ЛТД» (Jetson Trading LTD) и директор ее представительства в РК (1999-2001); первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (2001-2007); заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (09.2007-11.2007); министр по чрезвычайным ситуациям РК (2007-2014); заместитель министра внутренних дел РК (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2016-2021).

Награжден орденами «Айбын» II ст. (2003), «Барыс» I ст. (2010), юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008); 43 медалями СССР, Республики Казахстан и зарубежных стран.

73 года назад (1949) родился ГОНОПОЛЬСКИЙ Игорь Марксович - казахстанский режиссёр театра и кино, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Родился в г. Кызылорда. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, журналист (1971); режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, режиссер кино и телевидения (1978).

Режиссер документальных фильмов «Первая станция» (1980), «Не помню» (1982), «Ночной хлеб» (1982), «Газоопасные работы» (1983), «Голубое золото» (1984), «О покойниках плохо не говорят» (1987), «Послесловие» (1989), «День первый» (1990), «Се ля ви» (1991), «Эйзенштейн в Алма-Ате (1941-1944)» (1998), «Столицы Великой степи» (1998), «Чистота цвета» (1999), «История будущего» (2001) и др.

Фильмы Гонопольского были представлены на международных и региональных фестивалях (Мюнхен, Сан-Себастьяно, Сингапур, Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Екатеринбург и др.), отмечены различными призами, дипломами, грамотами ВДНХ СССР.

63 года назад (1959) родился ЖИГАЛОВ Константин Васильевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Андорра; постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной туристской организации (по совместительству).

Родился в г. Семипалатинске. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1981); аспирантуру Казахского педагогического института им. Абая, историк (1984).

Трудовая деятельность: преподаватель Казахского государственного университета (1982-1984); старший научный сотрудник Института истории партии при Центральном комитете Компартии Казахстана (1985-1988); консультант Центрального комитета Компартии Казахстана (1988-1991); помощник Президента РК (1991-1993); заместитель министра иностранных дел РК (1993-1994); заведующий международным отделом аппарата Президента РК (1994-1995); помощник Президента РК (1995-1996); советник-посланник посольства РК в Великобритании (1996-2000); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Польша (2000-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Бельгия (07.2003-11.2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Великом Герцогстве Люксембург, Королевстве Нидерланды, глава представительства РК при Европейском союзе и в Организации Североатлантического Договора (НАТО) по совместительству (2003-2009); заместитель министра иностранных дел РК, национальный координатор по вопросам взаимодействия с Европейским Союзом (2009-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Канаде (2012-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Куба, Доминиканской Республике, Ямайке (2013-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

Награжден орденами «Достык» II ст. (2006), «Парасат» (2015); Командорским крестом ордена заслуги (Польша, 2003), Большим крестом ордена Короны (Бельгия, 2009), Большим крестом ордена Заслуги (Люксембург, 2009), Большим серебряным крестом ордена Христофора Колумба (Доминиканская Республика, 2018); медалями «За трудовое отличие» (2002), «Халықаралық әскери достастықты дамытқаны үшін», 11 юбилейными медалями.

50 лет назад (1972) родился АБДЫХАНОВ Кайрат Алиханович - прокурор Павлодарской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, юрист.

Трудовая деятельность: помощник прокурора Талгарского района, помощник, старший помощник прокурора Бостандыкского района, прокурор отдела прокуратуры г. Алматы, старший помощник прокурора Турксибского района, заместитель, первый заместитель прокурора Алмалинского района, помощник первого заместителя генерального прокурора Республики Казахстан, помощник генерального прокурора Республики Казахстан, прокурор Жамбылского района Алматинской области, прокурор г. Талдыкорган, заместитель прокурора Атырауской области (1996-2010); заместитель прокурора Кызылординской области (2010-2012); заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2012-2017); первый заместитель прокурора Алматинской области (2017-2018).

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», «Мінсіз қызметі үшін» II, ІII ст., нагрудным знаком «Прокуратура озаты» І ст.