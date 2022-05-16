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    16 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    16 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день мирного сосуществования

    8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией (72/130) провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования, с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

    Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве. В международном формате мирное сосуществование - это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путём переговоров.

    День биографов

    Такая дата была выбрана потому, что в этот день в 1763 году в Лондоне впервые встретились Сэмюэл Джонсон и его будущий биограф Джеймс Босуэлл.

    Само слово биография произошло от двух древнегреческих слов - жизнь и пишу. Именно благодаря скрупулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

    СОБЫТИЯ

    В 1907 году потомок Абулхаира, депутат II Государственной думы от Уральской области Бахытжан Каратаев в своем выступлении в Госдуме 16 мая со всей остротой поднял аграрный и национальный вопросы, показал антинародность столыпинских планов переселения русских и украинских крестьян в Казахстан.

    В 2000 году в Астане на фасаде дома, в котором жил Омирбек Арысланулы Жолдасбеков, была установлена памятная доска.

    Омирбек Арысланулы Жолдасбеков (1931-1999) - видный государственный деятель, лауреат премий: международной и Республики Казахстан, шесть раз избирался депутатом в высшие органы народного управления республики, один из авторов программ в системе образования в высших учебных технических заведениях Казахстана.

    В 2007 году в Алматы на горе Кок-Тобе был установлен памятник легендарной группе «The Beatles». Скульптура представляет собой скамейку с сидящей на ней фигурой Джона Леннона с гитарой и фигурами трех стоящих позади остальных легендарных «битлов» - Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Стара. Фигуры являются точной копией оригиналов и полностью соответствуют стилистике, настроению и духу знаменитой четверки.

    В 2011 году в голландском городе Девентер, имеющем архитектурную ценность и являющемся местом проведения ежегодных книжных ярмарок, состоялся фестиваль «Discover Kazakhstan», посвященный 20-летию независимости нашей страны.

    В 2011 году в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева появилась именная аудитория известного казахстанского философа Жабайхана Абдильдина.

    Жабайхан Абдильдин - академик и вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия (1994).

    Был отмечен наградой «В знак признательности за верность и приверженность принципам ООН и неоценимый вклад в работу ООН в Казахстане за последние 15 лет». Награжден международной премией «Древо жизни» в номинации «Творческий долгожитель» (2010).

    В 2012 году казахстанская памятная банкнота в 10 000 тенге, посвященная 20-летию независимости Республики Казахстана, признана «Лучшей банкнотой 2011 года» по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества (IBNS).

    Банкнота выпущена в июле 2011 года. Ее дизайн создан специалистами Национального банка РК совместно с иностранным партнером - компанией De La Rue. Напечатана на Банкнотной фабрике Национального банка РК.

    В 2013 году в Алматы были вручены дипломы первым выпускникам Университета ШОС.

    Университет ШОС - это инновационная форма интеграции вузов стран-членов организации в мировое образовательное пространство, которая стимулирует процессы разработки совершенно новых путей сотрудничества. Это сетевой университет нового типа, включающий более 60 ведущих вузов стран-членов. Его цель - подготовка специалистов для работы в различных международных проектах, реализуемых организацией, большинство из них - инновационные.

    В 2013 году в Нью-Йорке путем подписания Совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Сент-Китс и Невиса при Организации Объединенных Наций между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

    Федерация Сент-Китс и Невис - государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов - Сент-Китса и Невиса, относящихся к Малым Антильским островам. Площадь страны - 261 км². Столица - г. Бастер. Официальный язык - английский. Денежная единица - восточнокарибский доллар. Глава государства – британский монарх, представленный генерал-губернатором.

    В 2014 году в Алматы состоялось открытие музея-квартиры Нургисы Тлендиева, где он прожил 19 лет. Главной ценностью музея-квартиры является комплекс предметов, выявляющий особенности духовной жизни его обитателя. Большая часть произведений Нургисы Тлендиева написана именно в этом доме. Открытие музея стало продолжением комплекса мероприятий, посвященных памяти выдающегося деятеля культуры.

    В 2017 году в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и аудиозаписей сотрудники научно-исследовательского центра «Бауыржантану» Таразского государственного педагогического института (ТарГПИ) нашли неизвестные видео- и звуковые записи легендарного казахстанского полководца и писателя Бауыржана Момышулы.

    Впервые были представлены видео- и звукозаписи поздравления полководца с Новым годом и о подвиге панфиловцев. Также запечатлен уникальный момент соболезнования Бауыржана Момышулы матери погибшего казахского героя.

    В 2019 году в г. Алматы открыли бронзовую скульптуру известного казахского режиссера Шакена Айманова. Бронзовая скульптура установлена на 30-сантиметровом гранитном постаменте. Автором работы стал казахстанский скульптор Нурлан Далбай.

    Шакен Айманов - казахский актёр, кинорежиссёр. В Алматы именем кинорежиссёра названа улица и киностудия «Казахфильм». На доме, где жил Шакен Айманов, установлена мемориальная доска. В городе Алматы также с 2003 года проходит ежегодный фестиваль игровых и анимационных фильмов «Звёзды Шакена».

    В 2019 году в г. Алматы открылся центр исламских финансов. Проект был реализован в сотрудничестве Казахского национального университета им. Аль-Фараби с Международным финансовым центром Астана (МФЦА) и Катарским университетом Хамад Бин Халифа.

    Уникальный центр будет проводить обучение навыкам биржевого трейдинга, основам фундаментального и технического анализа, финансовой инженерии. Также будет возможность практического инвестирования денежных средств в желаемый рыночный сегмент и сотрудничества с крупнейшими биржами. Центр станет научно-образовательным кластером по исламским финансам.

    В 2021 году ученик девятого класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Кокшетау Асылхан Кали создал противоугонное устройство, распознающее отпечатки пальцев, и получил на него авторское право.

    «Я хочу внести свой вклад в решении проблемы угонов машин. Владелец автомобиля и доверенные лица смогут открыть автомобиль и завести его двигатель, лишь прислонив палец к сканеру отпечатка пальцев. Главным преимуществом этого проекта является его безопасность и надежность. По расчетам, он будет в десятки раз превосходить классические противоугонные системы», - отметил Асылхан.

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