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    00:01, 16 Май 2021 | GMT +6

    16 мая ЕНТ в Нур-Султане будет перенесено на час позже

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только в городе Нур-Султан 16 мая ЕНТ будет перенесено на час позже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Национального центра тестирования в Facebook.

    ЕНТ с 9.00 ч. утра переносится на 10.00 ч.;

    ЕНТ с 14.00 ч. дня переносится на15.00 ч.

    «Данная ситуация сложилась в связи с проведением технических работ в пункте тестирования по г. Нур-Султан («Дворец Независимости», пр. Тауелсиздик, 52)», - говорится в сообщении Национального центра тестирования.

    Ранее о новшествах ЕНТ этого года рассказал директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов.


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