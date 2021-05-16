16 мая ЕНТ в Нур-Султане будет перенесено на час позже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только в городе Нур-Султан 16 мая ЕНТ будет перенесено на час позже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Национального центра тестирования в Facebook.

ЕНТ с 9.00 ч. утра переносится на 10.00 ч.;

ЕНТ с 14.00 ч. дня переносится на15.00 ч.

«Данная ситуация сложилась в связи с проведением технических работ в пункте тестирования по г. Нур-Султан («Дворец Независимости», пр. Тауелсиздик, 52)», - говорится в сообщении Национального центра тестирования.

Ранее о новшествах ЕНТ этого года рассказал директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов.