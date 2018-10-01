16-летняя казахстанка завоевала «бронзу» чемпионата Азии по фехтованию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Азии среди спортсменов до 23 лет Казахстан выиграл еще одну медаль по фехтованию. Соревнования проходят в городе Маниле (Филиппины), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Национального олимпийского комитета РК, 16-летняя Софья Николайчук стала обладателем бронзовой медали по шпаге.

Как сообщалось ранее, главный приз чемпионата выиграла Айбике Хабибуллина, а серебряная медаль у Айгерим Сарыбай.

На сегодня Казахстан выиграл 1 «золото», 1 «серебро» и 1 «бронзу».

Автор: Күнсұлтан Отарбай

Перевод: Сабина Биржанкызы



Фото: www.olympic.kz



