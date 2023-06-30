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    16-летний лучник из Караганды стал лучшим на чемпионате Казахстана

    30 Июня 2023, 13:10

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Казахстана по стрельбе из лука, прошедшем в Кокшетау, впервые было проведено состязание по стрельбе в традиционную мишень – тайтуяк, подвешенную на конском волосе, передает МИА «Казинформ».

    Вес тайтуяка составляет 318 граммов, размеры 10*10 см, и с дистанции 120 метров даже взрослые стрелки и опытные мастера промахивались.

    По итогам состязания победил 16-летний лучник из Караганды, ему достался приз 300 тысяч тенге.

    Общий призовой фонд чемпионата составил 3 675 000 тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Спорт
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