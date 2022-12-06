16-летнего наркокурьера задержали в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники батальона патрульной полиции города Усть-Каменогорска задержали 16-летнего наркокурьера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При личном обыске в рюкзаке юного нарушителя стражи правопорядка обнаружили 77 свертков, обмотанных изолентой, с веществом в виде порошка и гранул.

Помимо этого, был произведен обыск по месту жительства задержанного, где было изъято 106 свертков с аналогичным содержимым. Экспертиза показала, что у подозреваемого в 183 свертках хранилось 26,95 грамма психотропного вещества «альфа-pvp» и порядка 37 граммов мефедрона. Подросток был передан под поручительство родителей.

По факту ведется досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК. Юному курьеру-закладчику грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.



