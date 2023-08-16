16-летнего дроппера с 6 млн тенге задержали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске задержали 16-летнего юношу с крупной суммой денег. Более 5,7 млн тенге ему отдала пожилая горожанка, чтобы помочь якобы попавшей в беду родственнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 71-летняя женщина обратилась к стражам порядка сразу, как только поняла, что стала жертвой мошенников. 16-летнего студента колледжа задержали по горячим следам. Похищенные деньги находились при нем.

«Пенсионерке позвонили на домашний телефон и сообщили, что одна из ее родственниц попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Неизвестные сказали, что дело не заведут, если заплатить. Пенсионерка сообщила, что у нее есть 13 тыс. долларов. За деньгами пришел дроппер - человек, не являющийся инициатором преступления, а выполняющий указания мошенников. Его быстро установили и задержали. «Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Мошенничество»», — сообщили в пресс-службе.