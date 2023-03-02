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    16 кг золотосодержащей руды изъяли у незаконного старателя в Степногорке

    2 Марта 2023, 21:40

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела безопасности АО «Казахалтын» на охраняемой территории карьера «Аксу – 2» задержали незаконного старателя и сообщили в полицию Степногорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По прибытию на указанный объект следственно-оперативная группа установлена личность нарушителя, им оказался 45-летний житель поселка Заводской.

    Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 269-1 ч. 1 «Незаконное проникновение на охраняемый объект».

    В ходе дальнейшего разбирательства у незаконного старателя полицейские обнаружили 16 кг золотосодержащей руды. Материал направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Борьба с преступностью
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