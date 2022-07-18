16 казахстанских вузов вошли в рейтинг QS World University Rankings 2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом квартале текущего года объем услуг в области высшего образования в Казахстане достиг 102,7 млрд тенге — на 26,2% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Большая часть услуг оказана за счет бюджета — 52,9 млрд тенге. Услуги за счет населения составили 48,1 млрд тенге, за счет предприятий — 1,7 млрд тенге. В аналогичном периоде 2021 года показатель составлял 81,4 млрд тенге, плюс 10,4% за год.

В региональном разрезе наибольший объем услуг традиционно пришелся на Алматы: 38,2 млрд тенге — на 16,4% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались столица (17,1 млрд тенге, плюс 47,3% за год) и Шымкент (8,3 млрд тенге, плюс 30,3%).

Наименьший объем услуг в секторе зафиксирован в Кызылординской области: 1,3 млрд тенге, годовой рост — в 1,9 раза.

Наибольший годовой рост объема услуг в области высшего образования зарегистрировали в Мангистауской области (в 6,2 раза, до 1,9 млрд тенге), наименьший — в Актюбинской области (на 3,6%, до 4,3 млрд тенге). В то же время в Туркестанской области объем оказанных в секторе услуг сократился, причем на заметные для региона 14%, до 2,4 млрд тенге.

В разрезе видов собственности больше всего услуг оказали частные предприятия сектора: 74,5 млрд тенге — на 37,3% больше, чем годом ранее. Еще 27,8 млрд тенге составили услуги государственных учреждений, 447,2 млн тенге — иностранных компаний.

По размерности предприятий большая часть услуг была оказана крупными компаниями: 87,8 млрд тенге — на 24,5% больше, чем годом ранее. На малые предприятия пришлось 9,9 млрд тенге, на средние — 5 млрд тенге.

В рейтинге QS World University Rankings 2023, включающем около полутора тысяч вузов со всего мира, участвовало 16 казахстанских университетов. Из них в 500 лучших попали пять вузов: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Satbayev University, Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова и Казахский национальный аграрный университет.

В топ-1000 попали еще 8 вузов: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматинский технологический университет, Карагандинский государственный технический университет, Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, Карагандинский университет имени Букетова, Казахстанско-Британский технический университет и НАК «Университет КИМЭП».