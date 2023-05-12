16 казахстанских университетов вошли в рейтинг Times Higher Education

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские университеты добились значительного прогресса в международных рейтингах. 16 их них входят в рейтинг Times Higher Education, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время реализуется несколько инициатив, направленных на преобразование региональных университетов первого класса.

«Проект «Центры академического превосходства» направлен на создание исследовательской экосистемы в региональных университетах путем создания и оснащения как учебных, так и исследовательских лабораторий. Эти центры будут способствовать академическому и научному развитию, тем самым поднимая академические стандарты до международного уровня. Казахстанские университеты за последнее время добились значительного прогресса в международных рейтингах. 16 наших университетов входят в рейтинг Times Higher Education», - сказал на форуме Альянса азиатских университетов Алихан Смаилов.

Напомним, в Астане проходит форум Альянса азиатских университетов. В ходе форума отмечалось, что еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества.