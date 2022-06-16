16 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

86 лет назад (1936) родился АКЧУЛАКОВ Урал Акчулакович - уникальный ученый, основоположник казахстанской геологоразведки, действительный член Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в г. Гурьеве (ныне - г. Атырау). Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина, геолог (1958).

Трудовая деятельность: коллектор, геолог, старший геолог, технический руководитель, начальник отдела Западно-Казахстанского геологического управления и ГУТНРЭ (1958-1972); заведующий лабораторией, заместитель директора по научной работе КазНИГРИ (1972-1983); начальник Балыкшинской НРЭ (1983-1985); начальник Западно-Казахстанской экспедиции по ГИС (1985-1988); главный геолог, начальник партии Алма-Атинской геофизической экспедиции, начальник геологического отдела ПГО «Казгеофизика» (1988-1992); начальник главного управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК (1992-1994); заместитель начальника главного управления минеральных ресурсов «Казгоснедра» (1994-1998); генеральный директор СП «Степной леопард» (1998-2001); главный специалист ТОО «Горно-экономический консалтинг» (2001-2003); директор ТОО «Центроконсалтинг» (с 2003 года); учредитель, член попечительского совета общественного фонда «Мунайшы» им. Н.А. Марабаева.

60 лет назад (1962) родился КАЛИЕВ Талгат Габдуллович - специальный представитель Президента Республики Казахстан по Афганистану.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, преподаватель истории (1986).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН) (1987-1992); старший научный сотрудник КИСИ (1992-1993); второй секретарь Министерства иностранных дел РК (1993-1994); атташе, третий, второй секретарь Посольства РК в Турецкой Республике (1994-1997); начальник отдела азиатской безопасности Министерства иностранных дел РК (1998-1999); первый секретарь Посольства РК в Великобритании (1999-2000); первый секретарь Посольства РК в США (2000-2003); директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (01.2003-08.2003); советник, советник-посланник Посольства РК в США, временный поверенный в делах РК в США (2003-2007); директор департамента Америки Министерства иностранных дел РК (2007-2009); советник министра иностранных дел РК (02.2009-09.2009); председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию Министерства иностранных дел РК (2009-2012); временный поверенный в делах РК в Румынии (2012-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике (2014-2019); директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

53 года назад (1969) родился АБАСОВ Кайнар Бегалиевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский политехнический институт, инженер-металлург (1993).

Трудовая деятельность: индивидуальный предприниматель (1993-1997); директор ТОО «Казахская хлопковая компания» (1997-1999); вице-президент ЗАО «Казахская хлопковая компания» (1999-2002); генеральный директор ТОО «Road - Text LTD» (2002-2006); генеральный директор ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза» (2006-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденом Құрмет.

48 лет назад (1974) родился АШИКБАЕВ Ержан Нигматуллаевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, специалист по международным отношениям, референт-страновед со знанием двух иностранных языков (1998); магистратуру Школы государственного управления имени Дж. Кеннеди Гарвардского университета, государственное управление, стипендиат программы «Болашақ» (2012).

Трудовая деятельность: референт управления Азии, Ближнего Востока и Африки, отдела Востока департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1998-1999); атташе отдела Востока департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (04.1999-06.1999); третий секретарь департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2000); второй секретарь управления экономических проектов и инвестиций департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2001); начальник отдела экономического сотрудничества со странами Европы и Америки департамента экономической политики Министерства иностранных дел РК (2001-2002); первый секретарь Посольства РК в Королевстве Бельгия (2002-2005); заместитель директора департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (03.2005-06.2005); руководитель канцелярии министра иностранных дел РК (2005-2007); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2007-2009); посол по особым поручениям - советник министра иностранных дел РК (2009-2011); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК - официальный представитель Правительства РК (09.2012-10.2012); заведующий центром внешней политики Администрации Президента РК (2012-2013); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2013-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл» (2017); «ҚР ҰҚК шекара қызметіне 25 жыл» (2017), «Астана 20 жыл» (2018).

46 лет назад (1976) родился ЖОЛДАСОВ Зулфухар Сансызбаевич - председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист; Карагандинский государственный технологический университет, эколог, безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды.

Трудовая деятельность: юрист производственного кооператива «Кунарлы», Алматинская область (01.1999-06.1999); работал на различных должностях в органах военной прокуратуры (2000-2007); сотрудник природоохранной прокуратуры Алматинской области (2007-2008); главный эксперт экологического инспектора Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК (2008-2011); руководитель управления правового обеспечения Министерства охраны окружающей среды РК (2011-2012); руководитель департамента экологии по Карагандинской области КЭРК МООС РК (2012-2015); заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК (2015-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріне 10 жыл», «Қазақстан егемендігіне 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

45 лет назад (1977) родился АЛИМБАЕВ Данияр Кенгазыевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный юридический институт, юрист; Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист.

Трудовая деятельность: юрист-консультант ОАО «Ремстройтехника» Илийского района Алматинской области (1998-1999); заведующий, начальник государственно-правового отдела аппарата акима Жетысуского района г. Алматы (1999-2003); руководитель аппарата исполнительного директората объединения юридических лиц в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» (2003); помощник заместителя Премьер-Министра РК (2003-2004); главный эксперт канцелярии Президента РК; главный эксперт отдела кадровой политики управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, главный эксперт отдела кадровой работы, главный консультант отдела кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2008); заместитель начальника кадровой службы АО «Совместное казахстанско-российское предприятие» «Байтерек» (2008-2012); заведующий юридическим, государственно-правовым отделом аппрата акима Алматинской области (2015); заместитель руководителя управления финансов Алматинской области (2015-2018); помощник акима Алматинской области (2018); руководитель ГУ «Управление финансов Алматинской области» (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Астана 20 жыл», медалью «Ерен еңбегі үшін».

44 года назад (1978) родился ЖУЙРИКТАЕВ Берик Куанышбекович - прокурор города Алматы.

Трудовая деятельность: работал на различных должностях прокуратуры г. Алматы, Алматинской области (1999-2010); заместитель прокурора г. Алматы, первый заместитель прокурора Алматинской области (2010-2013); первый заместитель прокурора г. Алматы (2013-2018).

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

41 год назад (1981) родился БУРАХАН Ернур Кушерханович - генеральный директор ТОО «Қазақ радиолары».

Трудовая деятельность: редактор, главный редактор на телеканале (2001-2008); комментатор, редактор, главный редактор дирекции информационно-аналитических программ телеканала «Казахстан» (2007-2011); пресс-секретарь акима области, главный инспектор, пресс-секретарь АО «Фонд недвижимости «Самрук-казына», пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения (2011-2013); заместитель начальника Департамента внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2013-2015); заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области (2015-2017); директор Актюбинского регионального филиала АО «РТРК« Казахстан» (2017-2019).

На занимаемой должности - с ноября 2019 года.