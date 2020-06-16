16 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1936) родился- уникальный ученый, основоположник казахстанской геологоразведки, действительный член Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в г. Гурьеве (ныне - г. Атырау). Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина, геолог (1958).

Трудовая деятельность: коллектор, геолог, старший геолог, технический руководитель, начальник отдела Западно-Казахстанского геологического управления и ГУТНРЭ (1958-1972); заведующий лабораторией, заместитель директора по научной работе КазНИГРИ (1972-1983); начальник Балыкшинской НРЭ (1983-1985); начальник Западно-Казахстанской экспедиции по ГИС (1985-1988); главный геолог, начальник партии Алма-Атинской геофизической экспедиции, начальник геологического отдела ПГО «Казгеофизика» (1988-1992); начальник главного управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК (1992-1994); заместитель начальника главного управления минеральных ресурсов «Казгоснедра» (1994-1998); генеральный директор СП «Степной леопард» (1998-2001); главный специалист ТОО «Горно-экономический консалтинг» (2001-2003); директор ТОО «Центроконсалтинг» (с 2003 года); учредитель, член попечительского совета общественного фонда «Мунайшы» им. Н.А. Марабаева.

назад (1962) родился- специальный представитель Президента Республики Казахстан по Афганистану.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, преподаватель истории (1986).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН) (1987-1992); старший научный сотрудник КИСИ (1992-1993); второй секретарь Министерства иностранных дел РК (1993-1994); атташе, третий, второй секретарь Посольства РК в Турецкой Республике (1994-1997); начальник отдела азиатской безопасности Министерства иностранных дел РК (1998-1999); первый секретарь Посольства РК в Великобритании (1999-2000); первый секретарь Посольства РК в США (2000-2003); директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (01.2003-08.2003); советник, советник-посланник Посольства РК в США, временный поверенный в делах РК в США (2003-2007); директор департамента Америки Министерства иностранных дел РК (2007-2009); советник министра иностранных дел РК (02.2009-09.2009); председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию Министерства иностранных дел РК (2009-2012); временный поверенный в делах РК в Румынии (2012-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике (2014-2019); директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

назад (1974) родился- заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, специалист по международным отношениям, референт-страновед со знанием двух иностранных языков (1998); магистратуру Школы государственного управления имени Дж. Кеннеди Гарвардского университета, государственное управление, стипендиат программы «Болашақ» (2012).

Трудовая деятельность: референт управления Азии, Ближнего Востока и Африки, отдела Востока департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1998-1999); атташе отдела Востока департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (04.1999-06.1999); третий секретарь департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2000); второй секретарь управления экономических проектов и инвестиций департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2001); начальник отдела экономического сотрудничества со странами Европы и Америки департамента экономической политики Министерства иностранных дел РК (2001-2002); первый секретарь Посольства РК в Королевстве Бельгия (2002-2005); заместитель директора департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (03.2005-06.2005); руководитель канцелярии министра иностранных дел РК (2005-2007); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2007-2009); посол по особым поручениям - советник министра иностранных дел РК (2009-2011); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК - официальный представитель Правительства РК (09.2012-10.2012); заведующий центром внешней политики Администрации Президента РК (2012-2013).

На занимаемой должности - с декабря 2013 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл» (2017); «ҚР ҰҚК шекара қызметіне 25 жыл» (2017), «Астана 20 жыл» (2018).

назад (1978) родился- прокурор города Алматы.

Трудовая деятельность: работал на различных должностях прокуратуры г. Алматы, Алматинской области (1999-2010); заместитель прокурора г. Алматы, первый заместитель прокурора Алматинской области (2010-2013); первый заместитель прокурора г. Алматы (2013-2018).

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

назад (1986) родился- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, информатика.

Трудовая деятельность: работа в коммерческих организациях в подразделениях по оптимизации и управлению проектами (2006-2011); старший инженер Министерства внутренних дел РК, заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК, заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК, директор департамента по развитию электронных услуг и ЦОН Агентства РК по связи и информации (2011-2014); руководитель управления по оптимизации госуслуг Комитета по связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); руководитель республиканской общественной приемной «Nur Otan» (2015-2016); заместитель председателя правления АО «Центр развития г. Алматы» (04.2016-06.2016); член правления АО «Центр развития г. Алматы» (2016-2017); председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2019); вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (02.2019-06.2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.