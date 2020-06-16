16 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день семейных денежных переводов

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. Также проведение Дня поддержала Генеральная ассамблея ООН.

В 2016 году проведение Международного дня семейных денежных переводов поддержали более 80 операторов денежных переводов, обязавшиеся сделать все возможное, чтобы заработанные трудовыми мигрантами деньги, которые те отправляют домой, имели максимальную отдачу.

СОБЫТИЯ

В 1993 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял делегацию Организации Объединенных Наций. В ходе переговоров была достигнута принципиальная договоренность об открытии в Алматы представительства ООН.

В 1993 году в Алматы был создан Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ). Институт проводит фундаментальные исследования по стратегическим проблемам внешней и внутренней политики социально-экономического развития Казахстана, готовит материалы прогнозно-аналитического характера для руководства страны, проводит международные форумы по основным направлениям своих исследований.

В 2000 году Астане вручен сертификат премии Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «Города за мир».

Премия ЮНЕСКО «Города за мир» - это награда городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира.

В 2011 году Национальный медицинский холдинг передан в состав Назарбаев Университета. Здесь создан «Госпиталь будущего» как первооснова национальной интегрированной академической системы здравоохранения.

В 2011 году редакционно-издательским учреждением «Литература и искусство» на белорусском языке издана книга великого казахского поэта Абая «Степной простор». Автор перевода стихотворений Абая на белорусский язык - лауреат Государственной премии Республики Беларусь, секретарь Союза писателей Беларуси, главный редактор журнала «Полымя» Микола Метлицкий.

В 2011 году во всемирно известном бельгийском городе Ипр, где в ходе Первой мировой войны впервые применено оружие массового уничтожения, состоялась торжественная церемония открытия казахстанского памятника, посвященного жертвам ядерных испытаний. Памятник установлен в одном из знаменитых музеев Бельгии и Европы «Поля Фландрии», специализирующемся на тематике мира, а также Первой мировой войне.

В 2016 году легендарный паровоз серии «Л» встал на вечную стоянку на привокзальной площади станции Сары-Озек. Паровоз был выпущен в конце Второй мировой войны на Коломенском заводе под руководством известного конструктора Льва Лебедянского. В середине прошлого века именно «Лебедянка» наиболее активно эксплуатировалась на железных дорогах бывшего Союза. На участке Алматы-Сары-Озек-Уштобе курсировало около 50 паровозов.

В 2017 году в Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие выставки «Султан Бейбарс и его эпоха». На выставке было представлено 22 уникальных предмета из собрания Музея исламского искусства (Каир, Египет). На каждом изображена одна эмблема - барс, который в виде титула принадлежал эпохе правления Султана Бейбарса. Среди экспонатов - монеты Султана Бейбарса, титул «kasem amir El moamenen», деревянная панель, использованная в мечети султана Баркук и другое.

В 2017 году АО «Польская почта» выпустило почтовую марку серии «Международная выставка «Астана EXPO 2017», созданную при сотрудничестве с Польским агентством по развитию предпринимательства. Представленная на ней композиция показывает растущее дерево, которое плавно переходит в «Байтерек» на фоне неба с узором атомов графена. Марка имеет четыре купона с мотивами польской выставки с надписями «Природные ресурсы», «Графен», «Голубой уголь» и «Ревитализация».

Автором марки, тираж которой составил 120 тыс. экземпляров, является польский дизайнер Анджей Госик. Размер марки - 39,5x31,25 мм, бумага флуоресцентная.

В 2017 году в Астане Международная тюркская академия (TWESCO) презентовала многотомный труд известного тюрколога, исследователя древних и современных тюркских языков Эмира Наджипа «Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV века» на основе «Хосрау и Ширин» Кутба. Данный многотомник является самым первым полным изданием весьма ценного для мировой тюркологии труда.

В 2017 году впервые в СНГ в Павлодаре прошел трёхдневный марафон - «мейкатон», на котором умельцы создавали устройства и приспособления, которые облегчат жизнь людям с ограниченными возможностями. Авторы лучшей разработки получили возможность пройти обучение социальному предпринимательству. Люди с ограниченными возможностями получили в дар разработанные устройства и путевки в санаторий.

В 2019 году казахстанская шахматистка Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии, проходившем в городе Cинтае (Китай). Динаре удалось обойти 36 соперниц из 15 стран мира, получив 7,5 очков из 9 возможных.