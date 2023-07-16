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    16 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    16 Июля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    115 лет назад (1908-1985) родилсяБАРАЕВ Александр Иванович - основоположник почвозащитной системы земледелия, Герой Социалистического труда, заслуженный деятель науки Казахстана.

    Родился в г. Санкт-Петербурге. Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт.

    Трудовая деятельность: начальник сортового управления Министерства сельского хозяйства СССР (1949-1950); директор Уральского научно-исследовательского института земледелия (с 1950 года); директор Казахского научно-исследовательского института зернового хозяйства (1957-1985).

    Является одним из авторов почвозащитной системы земледелия. Разработал систему мероприятий по борьбе с засухой в степных засушливых районах, обеспечивающую получение высоких урожаев зерновых культур. Совместно с другими учеными Казахстана разработал и внедрил в производство мероприятия по коренному улучшению малопродуктивных лугов и пастбищ, рациональному использованию земель в лиманном орошении, освоению солонцов, предложил систему семеноводства для северных областей республики.

    Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Дружбы народов, «Знак Почета».

    55 лет назад (1967) родилсяТЕМИРБАЕВ Виктор Валерьевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Болгария.

    Родился в г. Павлодаре. Окончил Московский институт электронного машиностроения, радиоинженер-конструктор (1993); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, международные отношения (1999).

    Трудовая деятельность: референт управления международных экономических отношений, атташе управления государственного протокола МИД РК (1993-1994); атташе, третий секретарь посольства РК в Исламской Республике Пакистан (1994-1997); второй секретарь, первый секретарь, советник управления международной безопасности и контроля над вооружениями департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (1999-2003); первый секретарь посольства РК в Государстве Израиль (2003-2005); начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2005-2006); представитель РК, руководитель политического отдела в секретариате СВМДА в г. Алматы (2006-2007); заместитель главы представительства АО «Қазына» в г. Алматы, директор департамента корпоративного развития «Национального инновационного фонда» АО «Фонд национального благосостояния АО «Самрук-Қазына» (2007-2009); советник, советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2010-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству (02.2019-11.2019).

    На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

    49 лет назад (1974) родился АЙДАРБЕКОВ Алмат Дакибайулы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Молдова.

    Уроженец города Алматы. Окончил Университет Анкары (Турция), Университет Карнеги-Меллона (США).

    Трудовая деятельность:

    Сотрудник управления Азии, Ближнего Востока и Африки Четвертого департамента МИД РК (1998); Атташе Департамента двустороннего сотрудничества (1999-2000); Атташе Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (2000); второй, Первый секретарь Департамента Европы и Америки МИД РК (03.2003); Консул Посольства Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2004-2007); второй, первый секретарь, Советник Посольства Казахстана в США (2007-2014); сотрудник Отдела внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2019); Генеральный консул Республики Казахстан в городе Нью-Йорк (01.11.2019-03.2022). На занимаемой должности с марта 2022 года.

    47 лет назад (1976) родилсяЗАКИРОВ Булат Калавьянович - заместитель председателя правления АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз».

    Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Казахскую государственную академию управления (1997); магистратуру Университета г. Данди (1998, Великобритания).

    Трудовая деятельность: специалист департамента стратегического планирования ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» (1999); главный специалист, координатор проекта, менеджер департамента управления проектами ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» (1999-2001); главный менеджер, заместитель директора, директор департамента транспортной логистики Компании ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» (2001-2006); заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по развитию (2006-2009); генеральный директор ТОО «КМГ-Транскаспий» (2010-2011); советник генерального директора АО «КазТрансОйл» (01.2012-03.2012); заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по развитию (2012-2016); управляющий директор АО «КазТрансОйл» по активам (2015-2019); директор департамента транспортировки нефти АО «НК «КазМунайГаз» (2020-2022).

    На занимаемой должности - с мая 2022 года.

    43 года назад (1980) родилсяТОЛЕГЕН Мухтар Адилбекулы - ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С.А. Аманжолова.

    Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001); Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (2012.), Мюнхенский институт Восточно-Европейского права (2012), Политехнический университет Валенсии (2013); Казахский национальный университет имени аль-Фараби, менеджмент высшей школы (2013), АОО «Назарбаев университет» (2014), Школу государственной политики им. Ли Куан Ю (2014).

    Трудовая деятельность: специалист 1 категории отдела кадров Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар (2001-2002); юрист отдела кадров Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар, ответственный секретарь приемной комиссии Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар, преподаватель кафедры уголовно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар (2002-2003); помощник ректора Алматинской юридической академии КазГЮУ (2003-2004); преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Алматинской юридической академии КазГЮУ (2003-2007); специалист высшей категории отдела науки КазГЮУ (2004-2005); заведующий отделением юридических дисциплин Колледжа права и экономики КазГЮУ (2006-2007); председатель избирательного участка № 169 Бостандыкского района г. Алматы (06.2007-08.2007); декан факультета предпринимательского права и финансов Алматинской юридической академии КазГЮУ (2007-2008); помощник президента (ректора) Казахского гуманитарно-юридического университета (06.2008-09.2008); советник ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби (2008-2009); заместитель декана по учебно-методической работе факультета международных отношений КазНУ имени аль-Фараби (2009-2010); доцент кафедры международного права факультета международных отношений КазНУ имени аль-Фараби (2009-2012); советник ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби (2010-2012); проректор по учебной и методической работе Костанайского государственного педагогического института (2012-2016); и.о. руководителя управления статистики и анализа департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества МОН РК (2015-2016); руководитель аппарата ректора Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова (2016-2017); проректор по инновационной работе и стратегическому развитию Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова (2017-2018).

    На занимаемой должности - с января 2018 года.

    Награжден медалью «75 лет Костанайскому государственному педагогическому институту» (2014); нагрудным знаком «75 лет КазНУ имени Аль-Фараби» (2009). Удостоен званий «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2014), «Лучший преподаватель вуза-2014» (2014).

    Автор:

    Зифа Хабирова

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