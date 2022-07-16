16 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1996 году Республика Казахстан присоединилась к VIII статье Устава Международного валютного фонда, где содержатся обязательства для стран-участниц не вводить без согласия фонда ограничения на осуществление платежей и переводов по международным операциям. Также Казахстану полагается воздерживаться от участия в дискриминационных валютных отношениях.

В 1999 году в столице Боливии, Ла-Пасе, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Федерико Майор вручил Астане медаль и сертификат победителя международного конкурса «Города за мир». С этого времени Астана носит звание «Город мира».

В 2001 году на основе библиотеки Евразийского национального университета был организован научный центр «Отырар кітапханасы», целью которого является сохранение письменного духовно-исторического наследия страны, сбор, систематизация, широкое использование редких книг и рукописей казахстанской историографии, развитие и расширение научной базы библиотеки, пропаганда культурного и научного наследия.

В 2005 году в Актобе, в сквере имени Абая, состоялось открытие символического знака «Темір қазық». На знаке указаны стороны света, географические данные Актобе, расположение и удаленность от крупнейших городов мира.

«Темір қазық» символизирует полярную звезду, которая во все времена была ориентиром для караванов, путешествующих в казахской степи.

В 2010 году в Алматы в рамках неформального заседания Совета министров иностранных дел действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, государственный секретарь - министр иностранных дел Республики Казахстан Канат Саудабаев провел встречу с министром иностранных дел Французской Республики Бернаром Кушнером, в ходе которой состоялось подписание протокола между РК и ФР о создании казахстанско-французской комиссии Назарбаев-Саркози.

В 2011 году в 05:16 по времени Астаны с космодрома «Байконур» успешно стартовал казахстанский спутник связи и вещания «KazSat-2», предназначенный для осуществления непрерывной спутниковой связи, телевизионного и радиовещания на территории Республики Казахстан. Масса космического аппарата 1 330 кг. Срок активного существования спутника определен в 12,5 лет.

Космический аппарат будет размещен на геостационарной орбите в орбитальной позиции 86,5 градуса восточной долготы. Зона обслуживания спутника - территория Республики Казахстан, страны Центральной Азии и центральной части Российской Федерации.

В 2012 году в Чалдайском бору, в 12 километрах от села Арбигень Павлодарской области, был открыт Мавзолей духовного просветителя, религиозного деятеля Габдылуахита Хазрета (1853-1926).

Габдылуахит Хазрет имел уникальные способности лечить людей и предсказывать будущее. В последние годы жизни в местности Кельдыкыз села Арбигень он построил мечеть, с 1992 года носящую его имя. В 1964-м родственники на месте склепа возвели кирпичное сооружение, ставшее местом паломничества.

В 2014 году в Павлодаре стало известно о месте захоронения основоположника романа и драмы на казахском языке Жусипбека Аймауытова (1889-1930).

Пришел ответ на запрос областного акимата из Центрального архива ФСБ РФ. В нем говорится, что Ж. Аймауытов 4 апреля 1930 года был осужден Коллегией ОГП к высшей мере наказания, исполненной 21 апреля 1930 года. Есть основания полагать, что Ж. Аймауытов захоронен на территории Ваганьковского кладбища (Москва) в общей могиле.

В 2014 году в Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак» открылась первая в Казахстане профессиональная трасса горно-велосипедного спорта.

Спроектирована она с учетом всех мировых стандартов. Протяженность нового трека – 2 700 метров, перепад - 600 метров. Вдоль всей трассы установлены искусственные препятствия, трамплины, для любителей экстремальной езды учли и резкие повороты. С появлением нового маршрута на горнолыжном курорте «Шымбулак» можно проводить соревнования самого высокого уровня по скоростному спуску - даунхиллу.

В 2016 году в Таиланде прошел IV международный кинофестиваль «Amazing Thailand Film Challenge», в котором участвовали и казахстанские кинематографисты.

По условиям конкурса участники должны были за неполных 4 дня снять короткометражный фильм и смонтировать за один день. Хронометраж ленты - 5 минут, а язык фильма должен быть или тайским, или английским. Если используется другой язык, то обязательно должны быть субтитры.

На фестиваль заявку подали около 200 команд, из них отобрали только 32 лучших. Студенты Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова Диас Кулмаков и Шерхан Тансыкбаев попали в группу участников, которые выехали в юго-восточную провинцию страны. Среди них казахстанская лента «Письмо» и оказалась лучшей.

В 2017 году на открытом чемпионате Германии по плаванию, в котором принимали участие представители 51 страны, атырауский спортсмен-паралимпиец Ержан Салимгереев завоевал две золотых медали на дистанциях 100 метров баттерфляем и 50 метров кролем.

В 2021 году Казахстан принял участие в Международном саммите религиозной свободы, главным организатором которого выступила Комиссия США по вопросам международной свободы вероисповедания, а сопредседателем - Конгресс США.

В ходе саммита между Комитетом по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и неправительственной организацией США «Love Your Neighbor Community» был подписан меморандум о взаимопонимании, который позволит усовершенствовать диалог между представителями религиозных объединений и государством в вопросах реализации религиозных свобод и соблюдения основополагающих прав человека.