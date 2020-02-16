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16 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

16 Февраля 2020 08:00
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16 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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87 лет назад (1933) родился АБДИЛЬДИН Жабайхан Мубаракович - выдающийся ученый, основоположник казахстанской школы философов по теории диалектики и диалектической логике, лауреат Государственной премии Казахстана по науке и технике, Президентской премии мира и духовного согласия, первой премии имени Ч. Валиханова.

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, философ (1954).

Трудовая деятельность: младший, старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР (1958-1965); заведующий отделом диалектического материализма, теории и истории диалектики Института философии НАН Казахстана (с 1965 года), директор Института философии и права (1973-1984); академик-секретарь отделения общественных наук Академии наук Казахстана (1984-1986); вице-президент Академии наук Казахстана (1986-1994, 1995); депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1995-1999, 1999-2005); заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2005-2007); профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Награжден орденом «Барыс» II ст. (2000), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» и «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» и другими.

60 лет назад (1960) родился КЕНЕНБАЕВ Ерлик Абдракымович - заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1985).

Трудовая деятельность: слесарь колхоза «Красный восток» Панфиловского района Алматинской области (1977); стажер адвоката Новоузенской городской юридической консультации (1985); стажер следователя прокуратуры города Шевченко, исполняющий обязанности старшего следователя прокуратуры Мангышлакской области (1985-1988); следователь прокуратуры Саркандского района (1988-1990); следователь по особо важным делам, межрайонный природоохранный прокурор, заместитель прокурора Мангистауской области (1991-1998); заместитель начальника управления по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (1998-2000); первый заместитель прокурора Карагандинской области (2000-2002); начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК (2002-2005); заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2005-2007); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Актюбинской области (01.2007-10.2007); заведующий отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК (2007-2008); прокурор Алматинской области (2009-2012); заместитель министра внутренних дел РК (2012-2014); заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2014-2016).
На занимаемой должности - с июня 2016 года.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ степени (2013), медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», другими юбилейными медалями.

49 лет назад (1971) родился КАРАУЛОВ Канат Серикович - председатель правления АО «Национальная компания «Продкорпорация».

Родился в г. Атбасаре Целиноградской области. Окончил Казахский институт потребительской кооперации, финансы и кредит (1996).

Трудовая деятельность: специалист транспортно-экспедиционного отдела управления по организации хранения, сбыта и транспортировки зерна ЗАО «Продкорпорация» (1999); ведущий, главный специалист, начальник контрактного отдела управления закупок и сбыта, директор Акмолинского областного представительства ЗАО «Продкорпорация» (1999-2006); управляющий директор, директор департамента по закупу и реализации зерна АО «Продкорпорация» (2006); председатель правления АО «Фонд гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам», председатель правления АО «КазАгроГарант» (2006-2008); заместитель заведующего отделом планирования и финансирования бюджетных программ управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2010); заведующий отделом по управлению подведомственными организациями управления делами Президента Республики Казахстан (2010-2013); руководитель аппарата управления делами Президента Республики Казахстан (01.2013-06.2013); аким Аршалынского района Акмолинской области (2013-2014); руководитель управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области (2014-2015); заместитель руководителя управления материально-технического обеспечения управления делами Президента Республики Казахстан (2015-2017); аким Бурабайского района Акмолинской области (2017-2019); управляющий директор, член правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (09.2019-10.2019).
На занимаемой должности - с октября 2019 года.

39 лет назад (1981) родился ЕШПАНОВ Нурбол Алиакпарулы - председатель специализированного административного суда города Туркестан.

Родился в г. Ленгере Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2000).

Трудовая деятельность: судебный пристав, специалист, ведущий специалист Алматинского городского суда (2002-2005); ведущий специалист - секретарь судебного заседания, главный специалист - секретарь судебного заседания Южно-Казахстанского областного суда (2005-2008); главный специалист Алматинского городского суда (01.2008-12.2008); судья Енбекшинского районного суда г. Шымкент (2008-2014); председатель районного суда № 2 Сарыагашского района ЮКО (2014); председатель Келесского районного суда Туркестанской области.

На занимаемой должности - с июля 2019 года.


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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