16 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Новой Зеландией.

Новая Зеландия - государство, расположенное в юго-западной части Тихого океана. Расположено на двух крупных островах - Северном острове и Южном острове и ряде небольших островов и островных групп - Чатем, Стьюарт и др. Площадь - 268,021 тыс. км2. Столица - г. Веллингтон. Государственные языки - английский и маори. Денежная единица - новозеландский доллар. Глава государства - английская королева, по новозеландскому законодательству носящая титул королевы Новой Зеландии. Она назначает генерал-губернатора по предложению премьер-министра Новой Зеландии.

В 1993 году в Алматы начало функционировать дипломатическое представительство Организации Объединенных Наций.

В 1995 году на состоявшейся встрече Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева с руководителями национальных культурных центров Казахстана в целях поддержки национально-культурного движения в республике Глава государства предложил создать в качестве консультативного органа при Президенте Республики Ассамблею народов Казахстана.

В 2000 году в Алматы президент Фонда им. Аблай хана Шота Валиханов вручил Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву золотую медаль «Ғасыр саңлағы».

В 2006 году в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация драмы известного поэта Мухтара Шаханова «Тайна, унесенная Чингисханом» на французском языке. Книга издана во Франции в ноябре 2005 года, ее переводчик - преподаватель Гульнар Сарсикеева - работала над ней совместно с президентом созданной в Астане международной организации «Французский альянс» Брижит Брефор.

В 2010 году Казахская национальная академия музыки была преобразована в Казахский национальный университет искусств. Помимо музыки, в университете были открыты специальности по хореографии, искусствоведению, изобразительным видам искусств, скульпторе, дизайну, кино, телевидению.

В 2015 году Республика Казахстан присоединилась к транзитно-транспортному коридору «Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман». Казахстан придает особое значение формату сотрудничества в рамках «Ашхабадского Соглашения» по созданию международного транспортного и транзитного коридора между государствами Иран, Султанат Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан и возлагает большие надежды на объединение совместных усилий в развитии перевозок в регионе.

В 2016 году в Марокко состоялось официальное открытие почетного консульства Республики Казахстан в городе Касабланке. На должность почетного консула РК был назначен один из влиятельных людей Касабланки - президент Экономической палаты Арабского Магриба, экс-депутат Палаты советников (верхняя палата) Парламента Марокко Хассан Беркани.

В 2017 году в Москве была издана уникальная рукопись Ахмета Кенесарина «Насаб-наме-йи султан Садык» - «Родословная султана Садыка» с воспоминаниями о легендарном казахском правителе Кенесары Касымове и деяниях его сына Садыка.

Рассказ Ахмета Кенесарина о своем отце хане Кенесары и султане Садыке был переведен членом Туркестанского отдела Русского географического общества Е.Т. Смирновым и издан почти 130 лет назад - в 1889 году в Ташкенте. Рукопись написана на казахском языке в арабской графике. Эта находка стала ярким событием для ученых-востоковедов, а ее публикация - продолжение масштабной работы по открытию новых страниц казахской истории.

В 2018 году в Астане состоялась премьера документального фильма об истории и сегодняшнем дне этнических казахов Монголии.

Документальный фильм снят с целью обновления собственной истории и показа реальной жизни казахов, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье.

В 2018 году в Алматы торжественно открыли памятную доску, посвященную 25-летию деятельности ООН в Казахстане.

Организации и программы ООН внесли и продолжают вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. Наряду с этим, ООН оказывала техническое и финансовое содействие нашей стране в рамках таких важных проектов, как реабилитация бывшего Семипалатинского ядерного полигона, восстановление Арала.

В 2021 году в Швейцарии была выпущена марка к 30-летию независимости Казахстана. Несмотря на высокое развитие современных цифровых технологий и электронных сервисов, почтовая корреспонденция в Швейцарии имеет важное значение в жизни общества. История почты и почтовых марок Швейцарии берет свое начало со средних веков и привлекает внимание и любовь филателистов со всего мира.