+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -2 °С
USD 377.19 EUR 408.99
RUB 5.93 CNY 54.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

16 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

16 Февраля 2020 07:00
Поделиться:
16 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
15 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
15 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События» 14 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения» 14 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Новой Зеландией.

Новая Зеландия - государство в юго-западной части Тихого океана, в Полинезии, расположенное на двух крупных островах (Северный и Южный) и большом количестве (приблизительно 700) прилегающих более мелких островов. Государство построено на принципах конституционной монархии и парламентской демократии и входит в число развитых стран мира. В XI-XIV веках страна была заселена выходцами из Полинезии, европейские исследователи открыли острова в 1642 году.

В 1993 году в Алматы начало функционировать дипломатическое представительство Организации Объединенных Наций.

В 1995 году на состоявшейся встрече Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева с руководителями национальных культурных центров Казахстана в целях поддержки национально-культурного движения в республике Глава государства предложил создать в качестве консультативного органа при Президенте Республики Ассамблею народов Казахстана.

В 2000 году в Алматы президент Фонда им. Аблай хана Шота Валиханов вручил Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву золотую медаль «Ғасыр саңлағы».

В 2006 году в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация драмы известного поэта Мухтара Шаханова «Тайна, унесенная Чингисханом» на французском языке. Книга издана во Франции в ноябре 2005 года, ее переводчик - преподаватель Гульнар Сарсикеева - работала над ней совместно с президентом созданной в Астане международной организации «Французский альянс» Брижит Брефор.

В 2010 году Казахская национальная академия музыки была преобразована в Казахский национальный университет искусств. Помимо музыки, в университете были открыты специальности по хореографии, искусствоведению, изобразительным видам искусств, скульпторе, дизайну, кино, телевидению.

В 2015 году Республика Казахстан присоединилась к транзитно-транспортному коридору «Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман». Казахстан придает особое значение формату сотрудничества в рамках «Ашхабадского Соглашения» по созданию международного транспортного и транзитного коридора между государствами Иран, Султанат Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан и возлагает большие надежды на объединение совместных усилий в развитии перевозок в регионе.

В 2016 году в Марокко состоялось официальное открытие почетного консульства Республики Казахстан в городе Касабланке. На должность почетного консула РК был назначен один из влиятельных людей Касабланки - президент Экономической палаты Арабского Магриба, экс-депутат Палаты советников (верхняя палата) Парламента Марокко Хассан Беркани.

В ходе мероприятия в стенах консульства была организована книжная и фотовыставка, предоставившая гостям возможность почерпнуть наглядную информацию о Казахстане, культуре и традициях казахского народа, молодой столице Астане, а также таких крупных международных инициативах, как ЭКСПО-2017, Съезд мировых и традиционных религий и другие.

В 2017 году в Москве была издана уникальная рукопись Ахмета Кенесарина «Насаб-наме-йи султан Садык» - «Родословная султана Садыка» с воспоминаниями о легендарном казахском правителе Кенесары Касымове и деяниях его сына Садыка.

Рассказ Ахмета Кенесарина о своем отце хане Кенесары и султане Садыке был переведен членом Туркестанского отдела Русского географического общества Е.Т. Смирновым и издан почти 130 лет назад - в 1889 году в Ташкенте. Рукопись написана на казахском языке в арабской графике. Эта находка стала ярким событием для ученых-востоковедов, а ее публикация - продолжение масштабной работы по открытию новых страниц казахской истории.

В 2018 году в Астане состоялась премьера документального фильма об истории и сегодняшнем дне этнических казахов Монголии.
Документальный фильм снят с целью обновления собственной истории и показа реальной жизни казахов, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье.

В 2018 году в Алматы торжественно открыли памятную доску, посвященную 25-летию деятельности ООН в Казахстане.
Организации и программы ООН внесли и продолжают вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. Наряду с этим, ООН оказывала техническое и финансовое содействие нашей стране в рамках таких важных проектов, как реабилитация бывшего Семипалатинского ядерного полигона, восстановление Арала.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив