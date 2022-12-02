16 ДТП, гибель троих человек произошли из-за бродячего скота в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рейдовые мероприятия в целях профилактики и выявления фактов скотокрадства проводят жамбылские полицейские. В ходе рейдов раскрываются преступления прошлых лет, выявлены нарушения в сфере ветеринарии и выпаса скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» на территории региона за три дня раскрыто 15 фактов скотокрадства.

«Задержаны члены четырех преступных групп, раскрыто 6 преступлений, произошедших в прошлом году, - пояснили в ведомстве. – Только за сутки полицейские зарегистрировали 3 факта скотокрадства, и все оперативно были раскрыты, украденный скот возвращен владельцам».

В ходе ОПМ сотрудниками полиции выявлен 51 факт по статье 406 КоАП РК (Нарушение законодательства РК в области ветеринарии), 95 фактов - по статье 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных).

«С начала года из-за нарушения правил выпаса животных на республиканских автодорогах произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 28 получили различные телесные повреждения. Департамент полиции Жамбылской области предупреждает, что оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей», - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Жамбылские полицейские напоминают жителям региона об ответственности за нарушение правил выпаса скота, о необходимости идентификации скота путем чипирования, сайдинга, маркировки для предотвращения краж скота, усилении мер безопасности в загонах, а также призывают не оставлять животных без присмотра на пастбищах.

«Напоминаем, что за нарушение правил выпаса владельцы домашних животных привлекаются к ответственности. Скот пасти нужно в специально отведённых местах и под постоянным контролем, необходимо нанимать пастухов. Ведь в большинстве случаев скот крадут именно с неохраняемых пастбищ. Владельцы домашних животных, оставляя их на выпасе без присмотра, порой узнают о пропаже скота довольно поздно. Такие преступления важно раскрывать по горячим следам», - говорят полицейские.



