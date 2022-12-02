Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    16 ДТП, гибель троих человек произошли из-за бродячего скота в Жамбылской области

    2 Декабря 2022, 14:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рейдовые мероприятия в целях профилактики и выявления фактов скотокрадства проводят жамбылские полицейские. В ходе рейдов раскрываются преступления прошлых лет, выявлены нарушения в сфере ветеринарии и выпаса скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» на территории региона за три дня раскрыто 15 фактов скотокрадства.

    «Задержаны члены четырех преступных групп, раскрыто 6 преступлений, произошедших в прошлом году, - пояснили в ведомстве. – Только за сутки полицейские зарегистрировали 3 факта скотокрадства, и все оперативно были раскрыты, украденный скот возвращен владельцам».

    В ходе ОПМ сотрудниками полиции выявлен 51 факт по статье 406 КоАП РК (Нарушение законодательства РК в области ветеринарии), 95 фактов - по статье 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных).

    «С начала года из-за нарушения правил выпаса животных на республиканских автодорогах произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 28 получили различные телесные повреждения. Департамент полиции Жамбылской области предупреждает, что оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей», - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    Жамбылские полицейские напоминают жителям региона об ответственности за нарушение правил выпаса скота, о необходимости идентификации скота путем чипирования, сайдинга, маркировки для предотвращения краж скота, усилении мер безопасности в загонах, а также призывают не оставлять животных без присмотра на пастбищах.

    «Напоминаем, что за нарушение правил выпаса владельцы домашних животных привлекаются к ответственности. Скот пасти нужно в специально отведённых местах и под постоянным контролем, необходимо нанимать пастухов. Ведь в большинстве случаев скот крадут именно с неохраняемых пастбищ. Владельцы домашних животных, оставляя их на выпасе без присмотра, порой узнают о пропаже скота довольно поздно. Такие преступления важно раскрывать по горячим следам», - говорят полицейские.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    В городе Шу при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей
    Автора кюя «Ерке сылқым» Абдимомына Желдибаева чествовали в Таразе
    Свыше 9 тысяч безработных привлекли к общественным работам в Жамбылской области
    Программа «Аңсаған сәби»: тройняшек выписали из роддома Тараза
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров