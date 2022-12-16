16 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

93 года назад (1929) родилась ТУЛЕГЕНОВА Бибигуль Ахметовна - казахская оперная певица (колоратурное сопрано), актриса, педагог, народная артистка СССР (1967).

Родилась в Семипалатинске. Окончила вокально-хоровой факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1954), класс профессора Н.Н. Самышиной.

Трудовая деятельность: с 1945 года - помощник киномеханика, рабочая Семипалатинского мясокомбината; с 1948 года - учеба в Казахской государственной консерватории имени Курмангазы; с 1951 года - солистка Казахского радио; с 1954 года - солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая; с 1956 года - солистка-вокалистка государственной филармонии; с 1971 года - солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая; с 1980 года - преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Гастролировала более чем в 40 странах мира. Выступала в самых престижных залах Нью-Йорка (зал Организаций Объединенных Наций), Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и в других крупнейших городах мира. Пела в сопровождении лучших оркестров мира: Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, Большого симфонического оркестра имени Чайковского (Россия), Камерного оркестра принца Уэльсского (Великобритания) и других.

Собрала и исполнила огромное количество казахских народных песен, сохранив их тем самым для будущих поколений.

Награждена орденами Ленина (1976), Трудового Красного знамени (1959), «Отан» (2000), золотой медалью аль-Фараби (2000), личным Золотым знаком Президента РК (1999). Лауреат Государственных премий СССР и РК, независимой премии «Тарлан» (2001). Имеет звание «Человек года» (2001), личную звезду в Аллее звезд Казахстана (2002). Герой Социалистического труда с вручением медали «Серп и молот» и ордена Ленина (1991). Почетный гражданин Астаны и Восточно-Казахстанской области.

92 года назад (1930-2004) родился АБУГАЛИЕВ Изтелеу Абугалиевич - казахстанский ученый в области земледелия, растениеводства и селекции сельскохозяйственных культур, академик Национальной академии наук Казахстана, заслуженный деятель науки Казахстана.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет (1953).

Трудовая деятельность: работал в Институте ботаники Академии наук Казахской ССР (1956-1959); старший научный сотрудник, заведующий отделом (1959-1967); заместитель директора Казахским НИИ земледелия им. В. Р. Вильямса (1967-1975); директор Казахского НИИ земледелия им. В.Р. Вильямса (1975-1995).

Принимал участие в разработке систем богарного, неполивного, горного, орошаемого земледелия, опубликовал более 260 научных работ, в том числе 10 монографий. Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета».

86 лет назад (1936-2010) родилась ШАРИПОВА Фарида Шариповна - казахская актриса театра и кино, народная артистка Казахской ССР (1976), народная артистка СССР (1980).

Родилась в г. Чугучак (КНР). Окончила актерский факультет Института искусств имени Курмангазы (1959), актриса драматического театра.

Трудовая деятельность: с 1954 года - актриса киностудии «Шанхайфильм» (КНР); с 1959 по 2010 годы - актриса Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова.

Была занята в спектаклях: «Выходят бабки замуж...» (Аклима), «Прощание со старым домом» (Ана), «Материнское поле» (Толганай), «Кровь и пот» (Акбала), «Укрощение строптивой» (Катарина), «Ричард III» (Анна), «Судьба женщины» (Кей), «Звезды Вьетнама» (Хиен), «Восхождение на Фудзияму» и других. Снималась в фильмах «Бег иноходца» (Бибижан) киностудии «Мосфильм»; «Кыз Жибек» (Кербез), «Следы уходят за горизонт» (Жаухаз), «Песнь о Маншук», телесериале «Перекресток» (Галия, врач) киностудии «Казахфильм».

Награждена орденами Трудового Красного знамени (1986), «Парасат» (2009), грамотой Советского комитета солидарности стран Азии и Африки и Советского комитета поддержки народов Вьетнама (1969). Лауреат Государственной премии Казахской ССР имени К. Байсеитовой (1966), Лауреат Государственной премии СССР (1974).

78 лет назад (1944) родился КИСТАУОВ Гани Ахметбекович - режиссер, сценарист, художник-постановщик анимационного кино, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Родился в Алма-Ате. Окончил Алма-Атинское театрально-художественное училище, художник-декоратор (1964). Обучался на художественном факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кино, художник-постановщик театра (1964-1967).

Соавтор анимационных фильмов «Алпамыс-батыр» (1986), «Соловей» (1986), «Охота» (1989), «Остров дракона» (1998), «Дүние кезек» (2002), «Ақсақ кулан» (2003), «Невеста волка» (2005), в соавторстве с Ж.Ж. Даненовым. Автор анимационных фильмов «Клад» (1970), «Счастье Кадыра» (1977), «Последний олень» (2007), «Поединок» (2008) и др.

Принимал участие в программе «Лучшие фильмы Центральной Азии» (г. Токио, Киото, 1995). Специальный показ на международном кинофестивале «Анкара» (1994), «Пусан-2000» (Южная Корея).

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1978). Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (2002).

47 лет назад (1975) родился БОЛАТКАН Ралат Болатканулы - судья Карасайского районного суда Алматинской области.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, юрист (1998).

Трудовая деятельность: слесарь Самарского объединения «Казагропромтехника» Семипалатинской области (1993-1994); следователь следственного отдела Шемонаихинского районного отдела внутренних дел УВД Восточно-Казахстанской области (1999-2000); помощник прокурора Шемонаихинского района Восточно-Казахстнаской области (2000-2003); судья Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области (2003-2004); председатель специализированного административного суда Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (2004-2006); председатель Глубоковского районного суда Восточно-Казахстанской области (2006-2011); председатель Урджарского районного суда Восточно-Казахстанской области (2011-2015); судья Военного суда Алматинского гарнизона (2015-2021).

На занимаемой должности - с декабря 2021 года.



