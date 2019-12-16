16 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1929) родилась- казахская оперная певица (колоратурное сопрано), актриса, педагог, народная артистка СССР (1967).

Родилась в г. Семипалатинске. Окончила вокально-хоровой факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1954), класс профессора Н.Н. Самышиной.

Трудовая деятельность: с 1945 года - помощник киномеханика, рабочая Семипалатинского мясокомбината; с 1948 года - учеба в Казахской государственной консерватории имени Курмангазы; с 1951 года - солистка Казахского радио; с 1954 года - солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая; с 1956 года - солистка-вокалистка государственной филармонии; с 1971 года - солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая; с 1980 года - преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Гастролировала более чем в 40 странах мира. Выступала в самых престижных залах Нью-Йорка (зал Организаций Объединенных Наций), Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и в других крупнейших городах мира. Пела в сопровождении лучших оркестров мира: Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, Большого симфонического оркестра имени Чайковского (Россия), Камерного оркестра принца Уэльсского (Великобритания) и других.

Собрала и исполнила огромное количество казахских народных песен, сохранив их тем самым для будущих поколений.

Награждена орденами Ленина (1976), Трудового Красного Знамени (1959), «Отан» (2000), золотой медалью аль-Фараби (2000), личным Золотым знаком Президента РК (1999). Лауреат Государственных премий СССР и РК, независимой премии «Тарлан» (2001). Имеет звание «Человек года» (2001), личную звезду в аллее звезд Казахстана (2002). Герой Социалистического труда с вручением медали «Серп и молот» и ордена Ленина (1991). Почетный гражданин города Нур-Султана и Восточно-Казахстанской области.





назад (1936-2010) родилась- казахская актриса театра и кино, народная артистка Казахской ССР (1976), народная артистка СССР (1980).

Родилась в городе Чугучак (КНР). Окончила актерский факультет Института искусств имени Курмангазы (1959), актриса драматического театра.

Трудовая деятельность: с 1954 года - актриса киностудии «Шанхайфильм» (КНР); с 1959 по 2010 годы - актриса Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова.

Была занята в спектаклях: «Выходят бабки замуж...» (Аклима), «Прощание со старым домом» (Ана), «Материнское поле» (Толганай), «Кровь и пот» (Акбала), «Укрощение строптивой» (Катарина), «Ричард III» (Анна), «Судьба женщины» (Кей), «Звезды Вьетнама» (Хиен), «Восхождение на Фудзияму» и других. Снималась в фильмах «Бег иноходца» (Бибижан) киностудии «Мосфильм»; «Кыз Жибек» (Кербез), «Следы уходят за горизонт» (Жаухаз), «Песнь о Маншук», телесериале «Перекресток» (Галия, врач) киностудии «Казахфильм».

Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1986), «Парасат» (2009), грамотой Советского комитета солидарности стран Азии и Африки и Советского комитета поддержки народов Вьетнама (1969). Лауреат Государственной премии Казахской ССР имени К. Байсеитовой (1966), Лауреат Государственной премии СССР (1974).