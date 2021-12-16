16 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День независимости Республики Казахстан

День независимости Казахстана - главный национальный праздник Республики Казахстан.

16 декабря 1991 года на вечернем заседании VII сессии Верховного Совета республики был принят Конституционный закон Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан», в этот же день подписанный Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Согласно Закону «О праздниках в Республике Казахстан» отмечается 16 и 17 декабря. В преамбуле Закона сказано: «Верховный Совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан»

Провозглашение независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который впервые за многовековую историю получил возможность самостоятельно строить свое государство, развивать свою экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.

День провозглашения независимости - 16 декабря - также является днем памяти о трагических событиях, произошедших в декабре 1986 года в Алматы, когда казахская молодежь выразила протест против политики руководства СССР, ущемляющей права и интересы национальных окраин. Это было проявлением мужества и патриотизма, эти события отчетливо показали стремление народа Казахстана к независимости и служат напоминанием о высокой цели, стоящей перед республикой, - стать сильным, процветающим суверенным государством.

СОБЫТИЯ

В 1991 году на вечернем заседании VII сессии Верховным Советом Республики Казахстан принят Закон «О государственной независимости Республики Казахстан», в этот же день подписанный Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Информационное агентство «Казинформ» (КазТАГ) первым сообщило миру о провозглашении государственной независимости Республики Казахстан.

В 1994 году в своей резиденции Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты постоянного представителя Комиссии Европейского союза в Казахстане Роберта Кремера.

В 1996 году в Алматы, на площади Республики, состоялось торжественное открытие Монумента независимости. Комплекс представляет собой целостное художественное произведение, синтезирующее архитектуру, скульптуру, тексты изречений выдающихся деятелей науки, культуры и государства. Центром композиции является вертикальная пластическая стела, напоминающая рельефные мангышлакские кулпытасы, высотой 28 метров. Она завершается «золотым человеком» - правителем, который, стоя, управляет крылатым барсом и символизирует твердую государственную власть на земле казахов.

В 1996 году в Алматы состоялось торжественное открытие нового пятизвездочного отеля «Анкара» (нынешнее название Intercontinental Almaty). На церемонии открытия присутствовали президенты Республики Казахстан и Турецкой Республики.

В 1997 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные металлические деньги стоимостью 20 тенге, посвященные 100-летию со дня рождения великого казахского писателя Мухтара Ауэзова.

В 2000 году в городе Алматы открыт памятник Абылай хану. Автор памятника - скульптор Нурлан Далбаев.

Абылай хан, Абилмансур (1711-1781) - хан всего Казахского ханства, признанный всеми жузами, великий государственный деятель, полководец, дипломат. Потомок Жангир хана в пятом поколении.

В 2006 году в селе Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области открыта мемориальная доска с именами создателей молодежной организации «Союз спасения казахского народа», действовавшей в начале 40-х годов XX века.

Руководитель союза Губайдулла Анесов был арестован в декабре 1941 года и приговорен к расстрелу, остальные участники - к длительным срокам тюремного заключения.

В 2011 году в Астане состоялась торжественная церемония открытия первой в Казахстане Триумфальной арки «Мәңгілік Ел» - нового символа современного Казахстана и триумфа его народа, реализовавшего многовековую мечту о независимости и суверенитете своей страны. Высота арки составляет 20 метров, символизируя 20-летие независимости Казахстана. В ее основе - железобетон и мрамор бежевого цвета - цвета казахской степи и войлока юрты. В нижней части у основания каждой из сторон находятся объемные скульптуры высотой 4,4 каждая.

В 2014 году известный казахстанский драматург и писатель Дулат Исабеков стал лауреатом Международной премии имени Чингиза Айтматова.

Дулат Исабеков удостоен премии за смелое представление своих пьес на суд британского зрителя в Лондоне, за представление национальной культуры в соответствии с языковой политикой своей страны на трех языках - казахском, русском и английском, за желание построить мост взаимопонимания культур Казахстана и Великобритании. Церемония награждения состоялась в Лондоне в стенах Британского парламента.

В 2015 году 12-летний Турсынхан Еркин достойно представил Казахстан в гранд-финале первого в истории тюркского мира Международного детского песенного конкурса «Bala Turkvizyon», став обладателем титула «Золотой голос Международного детского песенного конкурса «Bala turkvizyon».

В 2016 году впервые в истории страны в День независимости Казахстана Государственный флаг РК был установлен на самой высшей точке Антарктиды - на пике Винсон на высоте 4892 метров.

Участники полярной экспедиции - известные альпинисты Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков - совершили скоростное восхождение на пик Винсон, считающийся одной из самых труднодостижимых вершин альпинистской программы «7 summits» из-за его географического расположения.

В 2016 году в г. Астане на территории выставки ЭКСПО был открыт монумент «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы» (25-летие независимости Казахстана).

Монумент представляет четырехгранное сооружение неправильной формы несущего каркаса - стальной решетчатой башни, к которой крепится каркас облицовки из натурального камня. Общее количество камней составляет 1319 штук, из них уникальных, выполненных по индивидуальным размерам, - 1069 штук и типовых – 250 штук. Общий вес камней - 94,5 тонны.

В 2017 году в Шымкенте, в парке «Абай», впервые в Казахстане состоялось открытие Аллеи медицинских работников, состоящей из трех частей. На первом камне высечены выдержки из клятвы врачей. На втором камне - статуя первого казахского целителя Отейбойдака Тлеукабылулы, который прожил 95 лет и ушел из жизни 525 лет тому назад, оставив народу неугасаемое наследие. Третий камень предназначен для медицинских работников, которые погибли, спасая здоровье и жизни других.

В 2017 году в геологическом музее г. Костанай вскрыли капсулу времени 1967 года. Обращение к геологам XXI века было принято на собрании, посвященном 50-летию Октябрьской революции. «Обращаемся к будущему поколению геологов! Мы были пионерами освоения природных богатств степи Северного Казахстана. Начинали работы в неосвоенных местах. Не было геологических карт, не хватало оборудования, снаряжения. Нам помогала романтика, вера в лучшее будущее», - зачитал послание заместитель руководителя по геологии МД «Севказнедра» Талгат Исасеитов.

Нынешние геологи традицию не стали прерывать. Они тоже написали обращение будущему поколению, которую вскроют в 2067 году.

В 2018 году Димаш Кудайберген стал певцом года на Международном кинофестивале The Silk Road Cohesion Awards 2018 в Шанхае и по решению стран Великого Шелкового пути стал послом культуры Шелкового пути.

В 2019 году состоялась церемония поднятия флага Республики Казахстан над зданием мэрии города Сан-Франциско с исполнением национального гимна. Подобное мероприятие впервые проходило на западном побережье США.

В честь Дня независимости Республики Казахстан мэр города Сан-Франциско Лондон Н. Брид подписала заявление о признании 16 декабря 2019 года Днем казахстанско-американской дружбы.

В 2019 году первый в истории казахско-узбекский культурно-образовательный центр распахнул свои двери для всех желающих в стенах Ферганского государственного университета (Узбекистан).

Центр призван создавать благоприятные перспективы для расширения взаимодействия с казахстанской научно-образовательной средой, дальнейшего поддержания братских взаимоотношений.

В 2020 году постановлением муниципального совета аргентинского города Росарио № 10.126 одной из городских улиц, в частности нового района Сан Фернандо, было присвоено имя казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбайулы.

Заместитель председателя городского совета Агапито Бланко, отметив важную роль Абая в истории казахского народа и мировой культуре, подчеркнул, что решение о присвоении имени казахского мыслителя одной из улиц города принято единогласно всеми членами совета, что свидетельствует о приверженности аргентинцев развитию взаимодействия с Казахстаном и важности развития побратимских отношений между Росарио и Алматы, установленных в декабре 2019 года.

В 2020 году казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) был официально награжден титулом чемпиона IBF Intercontinental в полусреднем весе.