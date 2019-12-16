16 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День независимости Республики Казахстан

16 декабря 1991 года на вечернем заседании VII сессии Верховного Совета республики был принят Конституционный закон Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан», в этот же день подписанный Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Согласно Закону «О праздниках в Республике Казахстан» отмечается 16 и 17 декабря.

Провозглашение независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который впервые за многовековую историю получил возможность самостоятельно строить свое государство, развивать свою экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.

День провозглашения независимости - 16 декабря - также является днем памяти о трагических событиях, произошедших в декабре 1986 года в Алматы, когда казахская молодежь выразила протест против политики руководства СССР, ущемляющей права и интересы национальных окраин. Это было проявлением мужества и патриотизма, эти события отчетливо показали стремление народа Казахстана к независимости и служат напоминанием о высокой цели, стоящей перед республикой, - стать сильным, процветающим суверенным государством.

СОБЫТИЯ

В 1991 году информационное агентство «Казинформ» (КазТАГ) сообщило миру о провозглашении государственной независимости Республики Казахстан.

В 1994 году в своей резиденции Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты постоянного представителя Комиссии Европейского союза в Казахстане Роберта Кремера.

В 1996 году в Алматы, на площади Республики, состоялось торжественное открытие Монумента независимости. Комплекс представляет собой целостное художественное произведение, синтезирующее архитектуру, скульптуру, тексты изречений выдающихся деятелей науки, культуры и государства. Центром композиции является вертикальная пластическая стела, напоминающая рельефные мангышлакские кулпытасы, высотой 28 метров. Она завершается «золотым человеком» - правителем, который, стоя, управляет крылатым барсом и символизирует твердую государственную власть на земле казахов.

В 1996 году в Алматы состоялось торжественное открытие нового пятизвездочного отеля «Анкара» (нынешнее название Intercontinental Almaty). На церемонии открытия присутствовали президенты Республики Казахстан и Турецкой Республики.

В 1997 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные металлические деньги стоимостью 20 тенге, посвященные 100-летию со дня рождения великого казахского писателя Мухтара Ауэзова.

В 2000 году в городе Алматы открыт памятник Абылай хану. Автор памятника - скульптор Нурлан Далбаев.

Абылай хан, Абилмансур (1711-1781) - хан всего Казахского ханства, признанный всеми жузами, великий государственный деятель, полководец, дипломат. Потомок Жангир хана в пятом поколении.

В 2006 году в селе Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области открыта мемориальная доска с именами создателей молодежной организации «Союз спасения казахского народа», действовавшей в начале 40-х годов XX века.

Руководитель союза Губайдулла Анесов был арестован в декабре 1941 года и приговорен к расстрелу, остальные участники - к длительным срокам тюремного заключения.

В 2011 году в Астане Президент РК Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия первой в Казахстане Триумфальной арки «Мәңгілік Ел» - нового символа современного Казахстана и триумфа его народа, реализовавшего многовековую мечту о независимости и суверенитете своей страны.

Высота арки составляет 20 метров, символизируя 20-летие независимости Казахстана. В ее основе - железобетон и мрамор бежевого цвета - цвета казахской степи и войлока юрты. В нижней части у основания каждой из сторон находятся объемные скульптуры высотой 4,4 каждая.

В 2014 году известный казахстанский драматург и писатель Дулат Исабеков стал лауреатом Международной премии имени Чингиза Айтматова.

Дулат Исабеков удостоен премии за смелое представление своих пьес на суд британского зрителя в Лондоне, за представление национальной культуры в соответствии с языковой политикой своей страны на трех языках - казахском, русском и английском, за желание построить мост взаимопонимания культур Казахстана и Великобритании. Церемония награждения состоялась в Лондоне в стенах Британского парламента.

В 2016 году впервые в истории страны в День независимости Казахстана Государственный флаг РК был установлен на самой высшей точке Антарктиды - на пике Винсон на высоте 4892 метров.

Участники полярной экспедиции - известные альпинисты Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков - совершили скоростное восхождение на пик Винсон, считающийся одной из самых труднодостижимых вершин альпинистской программы «7 summits» из-за его географического расположения.

В 2016 году Президент РК Нурсултан Назарбаев на территории выставки ЭКСПО в столице открыл монумент «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы» (25-летие независимости Казахстана).

Монумент представляет четырехгранное сооружение неправильной формы несущего каркаса - стальной решетчатой башни, к которой крепится каркас облицовки из натурального камня. Общее количество камней составляет 1319 штук, из них уникальных, выполненных по индивидуальным размерам, - 1069 штук и типовых - 250 штук. Общий вес камней - 94,5 тонны.

В 2017 году в Шымкенте, в парке «Абай», впервые в Казахстане состоялось открытие Аллеи медицинских работников, состоящей из трех частей. На первом камне высечены выдержки из клятвы врачей. На втором камне - статуя первого казахского целителя Отейбойдака Тлеукабылулы, который прожил 95 лет и ушел из жизни 525 лет тому назад, оставив народу неугасаемое наследие. Третий камень предназначен для медицинских работников, которые погибли, спасая здоровье и жизни других.

В 2018 году Димаш Кудайберген стал певцом года на Международном кинофестивале The Silk Road Cohesion Awards 2018 в Шанхае и по решению стран Великого Шелкового пути стал послом культуры Шелкового пути.