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    16 человек застряли в гостинице в результате оползня в Грузии

    3 Августа 2023, 22:42

    ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - В Рачинском районе Грузии, недалеко от курорта Шови, произошел оползень, в результате которого в гостинице «Сансет Шови» оказались заблокированы 16 человек, в том числе шестеро детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ARMENPRESS.

    По информации МВД Грузии, в направлении Шови уже выдвигаются спасатели, техника и два вертолета.

    «На данном этапе нет подтвержденной информации о пострадавших», — говорится в сообщении МВД Грузии.

    Между тем СМИ удалось связаться с людьми в отеле, которые просят о помощи и не исключают, что оползень может разрушить отель.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    СМИ Происшествия Грузия Мировые новости
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