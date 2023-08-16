16 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

56 лет назад (1967) родился НУРЛЫБАЙ Сабит Нурлыбаевич - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский политехнический институт, инженер-механик; Международный казахско-турецкий университет им. Ясави, юрист.

Трудовая деятельность: заместитель директора инновационного предприятия «Жанар» (1991-1992); ведущий специалист фирмы «Казахстан-сервис» при МВЭС РК (1992-1994); ведущий специалист Министерства промышленности и торговли РК (1995); референт, консультант управления делами Парламента РК (1996-1997); начальник отдела ХОЗУ Парламента РК (1997-1998); директор департамента по организации работы аппарата, директор административного департамента МЭИТ РК (1998-2001); директор административного департамента МЭМР РК (2001-2002); администратор судов г. Астаны (2002-2004); директор департамента жилья г. Астаны (2004-2006); советник министра, директор административного департамента МОН РК (2006-2007); руководитель аппарата, член правления, советник генерального директора АО «КазТрансГаз» (2007-2009); заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2009-2012); первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2012-2017); и.о. заместителя, заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК (2017-2018); советник министра энергетики РК (03.2018-08.2018); вице-министр энергетики РК (2018-2019); ответственный секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

52 года назад (1971) родилась САГАНДЫКОВА Ажар Бахитовна – депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родилась в городе Павлодаре. Окончила Алматинский политехнический институт, педагогический институт. Трудовая деятельность: продавец-консультант (компьютерная техника) ТД «Самал» Павлодарский филиал; старший инспектор секретариата УГСК Павлодарской области; заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по АХЧ Детская художественная школа №1 г.Павлодара; методист, директор музейного комплекса ПГУ им.С.М.Торайгырова; заместитель директора по общим вопросами КРЦ «Баянаул» ТОО «Жеті ағайын»; начальник административного отдела ТОО «Ромат»; директор по развитию ТОО «Кактус+»; исполнительный директор ОО «Социально-правовой центр «Әділет».

На занимаемой должности с марта 2023 года.

50 лет назад (1973) родилась САРТБАЕВА Жанна Сабитовна - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахскую государственную академию управления (1995).

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь Посольства Казахстана в Малайзии (1997-2001); второй секретарь департамента двустороннего сотрудничества МИД РК (2001-2002); второй секретарь департамента Европы и Америки МИД РК (2002-2003); первый секретарь департамента Европы и Америки МИД РК (2003-2005); советник заместителя Премьер-Министра РК (2005-2006); советник министра иностранных дел РК (2006-2007); заместитель заведующего отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Сената Парламента РК (2007-2012); советник министра иностранных дел РК (2012-2013); заведующий отделом международных связей и протокола Сената Парламента РК (2013-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

46 лет назад (1977) родился БАЙМАГАМБЕТОВ Акылжан Маликович - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, финансы и кредит; Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, правоведение; Назарбаев университет, степень Executive Master of Business Administration.

Трудовая деятельность: ведущий экономист управления методологии бухучета департамента бухгалтерского учета НБ РК (1998-2003); заместитель директора департамента по работе с персоналом, начальник управления учета монетарных операций НБ РК (2003-2007); работал на руководящих должностях в области розничного бизнеса, операционных вопросов и внедрения ИТ-проектов в АО «Народный банк Казахстана» (2007-2011); советник председателя НБ РК, директор департамент платежного баланса и валютного регулирования, департамента монетарных операций, ответственный за управление золотовалютными активами и активами Национального фонда РК и реализацию денежно-кредитной политики в НБ РК (2011-2017); член Биржевого совета (Совета директоров) АО «Казахстанская фондовая биржа» (2011-2014); председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов НБ РК» (05.2019-12.2019); председатель правления, член Совета директоров АО «Национальная инвестиционная корпорация НБ РК» (2017-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейными медалями Республики Казахстан; нагрудным знаком «Заслуженный работник НБ РК»; удостоен благодарности председателя Национального банка Республики Казахстан.

45 лет назад (1978) родился ЭЛИМАНОВ Жанат Калдыбекович - председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение (1999).

Трудовая деятельность: и.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды Карагандинской области, прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды (2000); помощник прокурора Советского района г. Караганды (2000-2001); прокурор группы по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по хозяйственным делам прокуратуры Карагандинской области (2001); прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области (2001-2002); прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2002-2003); старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2003-2004); и.о. заместителя начальника управления по надзору за законностью деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана (2004); заместитель начальника управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана (2004-2007); старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям (2007-2009); советник министра юстиции Республики Казахстан (2009); заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2012); начальник информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012); начальник департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014); директор департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017); заместитель начальника департамента правовой защиты - начальник управления по надзору за законностью в сфере экономики департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместитель начальника департамента по защите общественных интересов - начальник управления по надзору за законностью в сфере экономики департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместитель начальника службы по защите общественных интересов - начальник управления надзора за законностью в сфере экономики службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017); заместитель начальника службы - начальник управления надзора за законностью в сфере экономики службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2019); заместитель прокурора Карагандинской области (2019); заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2019-2020); председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

42 год а назад (1981) родился ОРАЗАЛИН Еркебулан Нурланович - аким Медеуского района города Алматы.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, специалист по международным отношениям со знанием английского языка (2002); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономика (2006).

Трудовая деятельность: эксперт, руководитель отдела Информационно аналитического центра г. Алматы (2003-2005); эксперт ОФ «Институт мировой экономики и политики» (2005-2010); директор департамента по инвестициям АО «СПК Алматы» (2010-2012); исполняющий обязанности заместителя начальника (2012-2013); заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2013-2015); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2015-2017); заместитель акима Ауэзовского района г. Алматы (2017-2019). руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

На занимаемой должности - с мая 2022 года.