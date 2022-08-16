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16 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
16 Августа 2022 07:00

16 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1989 году в селе Караул Восточно-Казахстанской области (бывшая Семипалатинская область) прошел митинг-протест, организованный активистами антиядерного движения «Невада-Семей». На нем был зачитан текст обращения Верховного Совета Казахской ССР к Конгрессу США о запрещении ядерных испытаний.

В 1993 году в средствах массовой информации было опубликовано сообщение о распространении в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН Декларации о неприкосновенности границ и Заявления о мерах по нормализации обстановки на таджикско-афганской границе, подписанных 7 августа в Москве на встрече лидеров Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, созванной по инициативе президентов Нурсултана Назарбаева и Бориса Ельцина.

В 1999 году АО «Казпочта» было принято в кооператив EMS (Express Mail Service) Всемирного почтового союза (ВПС). Кооперативом EMS в целях здоровой конкуренции установлено три уровня сертификации - золотой, серебряный и бронзовый. В 2010 году АО «Казпочта» получило золотой уровень сертификации кооператива EMS по показателям качества экспресс-доставки почтовой корреспонденции.

Express Mail Service - международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции, скорость доставки которой оплачивается самим клиентом. Доставка осуществляется не международной компанией, а местными почтовыми операторами-членами ВПС, с 1998 года входящими и управляемыми в отношении экспресс-доставки кооперативом EMS.

В 2006 году в Сочи на встрече глав государств-членов (Евразийского экономического сообщества) ЕврАзЭС принято решение о создании в рамках ЕврАзЭС Таможенного союза трех государств - Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

В 2010 году к юбилею Шамши Калдаякова в Южно-Казахстанском областном музее была открыта экспозиция, посвященная жизни и творчеству великого композитора.

На выставке были представлены личные вещи Ш. Калдаякова, первый музыкальный инструмент композитора, фотокопии документов, фотографии Шамши, его родных, близких и друзей, материалы о проведенных в области фестивалях и конкурсах, посвященных Ш. Калдаякову.

В 2011 году студенты исторического факультета Павлодарского государственного педагогического института и их наставники обнаружили интересные артефакты на археологических раскопках в Аулиеколе (Экибастузский регион).

На раскопках члены экспедиции нашли средневековые мастерские, оригинальные оросительные системы, серебряные и медные монеты, отчеканенные в Восточной Европе и Китае.

В 2012 году в бишкекском кинотеатре «Манас» состоялось открытие Недели казахского кино в Кыргызстане в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Кыргызской Республике. Мероприятия были посвящены 20-летию установления дипломатических отношений. После церемонии официального открытия мероприятия состоялся показ фильма «Небо моего детства», посвященного Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

В 2013 году в городе Габала (Азербайджан) начал работу III саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, основной темой которого стали вопросы сотрудничества между странами-участницами организации в сфере транспорта и упрощения таможенных процедур. В работе саммита приняли участие президенты Казахстана, Азербайджана, Турции и Кыргызстана.

В 2013 году в Актобе ко дню рождения великого казахского композитора Шамши Калдаякова состоялось торжественное открытие мемориальной доски на улице, носящей его имя. Мемориальную доску установили на перекрестке улиц Калдаякова и Тургенева. Право открытия доски предоставили заслуженному работнику культуры Утемису Акимову и сыну композитора Мухтару Калдаякову.

В 2013 году казахстанские студенты приняли участие в конференции корпорации IBM «Best student Recognition event-2013» (IBMBSRE), проходившей на юге Франции, в городе Монпелье. Ежегодно экспертами мирового уровня из IBM приглашаются самые продвинутые программисты из различных стран для знакомства со своими инновационными, научными, образовательными, экологическими и бизнес-проектами.

Из Казахстана были приглашены три участника, и все они из Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева. Это были докторанты Института информационных и телекоммуникационных технологий Тимур Картбаев, Алия Досжанова и Феруза Маликова.

В 2014 году в Алматы прошел первый в истории Казахстана книжный фестиваль «KitapFest». На фестивале в 10 шатрах свою продукцию представили 10 издательств и 5 крупных торговых компаний. Центральная библиотечная система производила обмен книг, а также раздавала их бесплатно всем желающим. Цель фестиваля - поддержать интерес к книге и чтению, повысить интеллектуальный уровень молодежи.

В 2017 году в столице в Национальном музее Республики Казахстан создали Научно-исследовательский центр «Қасиетті Казахстан», целью деятельности которого являются научно-исследовательская работа по краеведению, просветительская работа в области краеведения, методическое обеспечение краеведческой деятельности в республике, организация научно-исследовательских мероприятий краеведческой тематики в активном сотрудничестве с государственными и общественными краеведческими организациями, местными государственными органами, образовательными учреждениями, архивами, музеями Казахстана.

В 2017 году состоялась торжественная церемония закрытия XVII западно-китайской математической олимпиады, проходившей в городе Наньчуне провинции Сычуань (КНР). В олимпиаде приняли участие 345 юных математиков из Казахстана, Индонезии, Китая, Сингапура и Филиппин.

Сборную команду Казахстана представляли четверо учащихся из специализированных школ для одаренных детей. По итогам олимпиады в копилке сборной Нур-Султана - 4 золотые медали.

В 2018 году в новом развивающемся районе левобережья столицы состоялась официальная церемония открытия улицы имени Чингиза Айтматова.

Открытие в столице улицы имени великого писателя Чингиза Айтматова является подтверждением дружеских и братских отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, свидетельствует о приверженности двух стран к укреплению дружбы.

Творчество и образ жизни Чингиза Айтматова напрямую связаны с землей Казахстана. Не случайно в своих мемуарах он писал: «Когда я уезжаю за границу, есть два талисмана, которые всегда меня оберегают: первый - эпос «Манас», а второй - Мухтар Ауэзов».

В 2019 году в Караганде впервые внедрили уникальную операцию, которая позволит пациентам, страдающим болезнью Паркинсона, заново начать вести активную жизнь. Суть операции состоит в том, что нейрохирурги через отверстие в черепе имплантируют в глубокую структуру головного мозга специальный нейростимулятор. Данное устройство подавляет гиперактивность субтоломического ореола, который отвечает за болезнь Паркинсона. После чего у пациентов меняется клиника проявления заболевания, признаков становится меньше. Еще один плюс - операция малоинвазивная. Процент осложнения составляет примерно 3%.

В 2019 году Казахстан первым среди стран Центральной Азии удостоился чести провести Гарвардскую конференцию HPAIR Asia conference 2019. На престижное международное мероприятие в Нур-Султан прибыли более 500 участников из более чем 40 стран мира.

В рамках конференции работали шесть секций по темам: глобальные рынки и экономика, геополитика и госуправление, СМИ, культура и искусство, социальная политика и социальная справедливость, энергетическая и экологическая устойчивость
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